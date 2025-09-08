    América

    Cuauhtémoc Blanco 'ningunea' a Saint-Maximin de cara al América vs. Chivas

    La leyenda azulcrema dijo no conocer al francés, pero espera que con él las Águilas vuelvan a ser campeones.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    ¡No lo conoce! Cuauhtémoc Blanco 'ningunea' a Saint-Maximin

    Cuauhtémoc Blanco charló con David Faitelson en Faitelson Sin Censura de cara al Clásico Nacional América vs. Chivas que se jugará este sábado 13 de septiembre.

    El histórico futbolista de las Águilas fue cuestionado sobre el gran impacto que ha tenido Allan Saint-Maximin en el club azulcrema con dos goles en dos partidos disputado -ante Atlas y Pachuca-.

    Sin embargo, el Cuauh sorprendió a Faitelson son su respuesta, pues ¡no conoce a Saint-Maximin!

    “La neta no lo he visto, pero me dijeron que es un jugador rapidón, que contra Atlas jugó muy bien”, mencionó Blanco que le prometió a Faitelson darle su opinión una vez que lo vea jugar.

    Faitelson calificó a Saint-Maximin como un jugador “tribunero” por sus festejos y gran conexión con la afición, a lo que Cuauhtémoc respondió: “Sí, le gusta andar ahí”.

    “A mí me encantaban hacer festejos, pero me salían espontáneos. Yo era espontaneo, pero había algunos que les gusta hacer ruido”, añadió el histórico ‘10’ del América.

    Cuauhtémoc Blanco espera que con Saint-Maximin América vuelva ser campeón

    Pese a no seguir al francés, el Cuauh aseguró que ese tipo de fichajes le hacían falta a las Águilas para generar nuevas ambiciones tras haber ganado el tricampeonato de Liga MX.

    “Hay grandes jugadores en el América, ahora lo vamos a ver con este refuerzo, que era lo que necesitaba el club: hacer unos cambios porque yo creo que ya estaban completos, satisfechos, con el tricampeonato”.

    Sobre si el América de André Jardine es un equipo de época, Blanco respondió: “Sí, no es fácil conseguir tres campeonatos, cuesta muchísimo, ni Cruz Azul ni Chivas han podido conseguir un campeonato. Hay nivel en el futbol mexicano”.

    Video ¿Se viene el adiós? ‘Cuau’ suelta bombita sobre el retiro de Chicharito

