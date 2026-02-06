Tigres Tigres golea a Santos de la mano de Ángel Correa y Diego Lainez El conjunto felino mostró su pegada en el partido de la Jornada 5 en el Estadio Universitario.

De la mano de Ángel Correa y de Diego Lainez, Tigres goleó 5-1 con lujo de facilidad a Santos en la Jornada 5 del Clausura 2026 en duelo celebrado en el Estadio Universitario.

Los tantos del partido fueron obra de Joaquim Pereira, a los 40 minutos, Edgar López, a los 43, Ángel Correa, a los 62, Diego Lainez, a los 73, y cerró la cuenta Diego Sánchez, a los 79.

El único tanto del visitante fue obra de Lucas Di Yorio, a los 36. Anotación que abrió el marcador y que al final de cuentas fue una ilusión que pronto desapareció.

Además del gol que marcó, Correa asistió a Lainez y Pereira, y afianzó su posición como líder de la ofensiva de los felinos. Sobre todo luego de que André Gignac debió cumplir una suspensión de un juego por la expulsión ante León.

Otro de gran noche fue Lainez no solo por su tanto, sino porque estuvo atrevido y determinante todo el encuentro.

Con este resultado, Tigres sumó 10 puntos y se mantendrá entre los mejores del torneo, mientras Santos continúa de malas y se mantiene en el penúltimo lugar con únicamente una unidad.