Video César Delgado ve en este equipo al favorito al título en México

Cruz Azul vs. Monterrey se enfrentaron como parte de la Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025 este sábado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, dos equipos contendientes al título y que buscaban su pase directo a la Liguilla.

En ambos equipos jugó el argentino César ‘Chelito’ Delgado, quien en entrevista con Línea de 4 de TUDN no dudó siquiera en decir quién de estos dos clubes es su favorito a ganar la corona este semestre y dio sus motivos.

“Siendo honesto y con una mano en el corazón, Cruz Azul. Lo veo más fuerte por el hecho de que Cruz Azul de visitante también se hace fuerte. Por ahí Rayados de visitante es mucho más débil en ese aspecto.

“Me inclino por Cruz Azul porque bueno, también tiene buenos jugadores, Rayados también, pero veo más sólido a Cruz Azul”, indicó el delantero argentino, quien pese a no ganar una copa con los cementeros, maravilló a su afición por su destreza y coraje al frente entre 2003 y 2007 mientras que con Rayados ganó dos títulos de la Concacaf.

EL FAVORITO DE ‘CHELITO’ DELGADO EN CRUZ AZUL

Asimismo, el exceleste habló del jugador favorito en estos momentos en el equipo cementero y se trata del uruguayo Nacho Rivero, un elemento también entregado y uno de los capitanes del cuadro de La Noria.

“El otro día vi el gol de Nacho Rivero y digo, ‘pucha, está en todos lados éste’. Me encanta ese jugador Rivero, la verdad. Está en todos lados, hace goles, lo pones de 3 y te juega de 3; lo pones de 4 te juega de 4; lo pones de volante también te juega y encima tiene gol.