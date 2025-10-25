    Cruz Azul

    Cruz Azul vs. Monterrey: Chelito Delgado da a su favorito a ganar el título

    Quien fuera ídolo con La Máquina y bicampeón con Monterrey, César ‘Chelito’ Delgado, lanzó a su favorito a ganar el título de la Liga MX Apertura 2025.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video César Delgado ve en este equipo al favorito al título en México

    Cruz Azul vs. Monterrey se enfrentaron como parte de la Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025 este sábado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, dos equipos contendientes al título y que buscaban su pase directo a la Liguilla.

    En ambos equipos jugó el argentino César ‘Chelito’ Delgado, quien en entrevista con Línea de 4 de TUDN no dudó siquiera en decir quién de estos dos clubes es su favorito a ganar la corona este semestre y dio sus motivos.

    PUBLICIDAD

    “Siendo honesto y con una mano en el corazón, Cruz Azul. Lo veo más fuerte por el hecho de que Cruz Azul de visitante también se hace fuerte. Por ahí Rayados de visitante es mucho más débil en ese aspecto.

    “Me inclino por Cruz Azul porque bueno, también tiene buenos jugadores, Rayados también, pero veo más sólido a Cruz Azul”, indicó el delantero argentino, quien pese a no ganar una copa con los cementeros, maravilló a su afición por su destreza y coraje al frente entre 2003 y 2007 mientras que con Rayados ganó dos títulos de la Concacaf.

    EL FAVORITO DE ‘CHELITO’ DELGADO EN CRUZ AZUL

    Asimismo, el exceleste habló del jugador favorito en estos momentos en el equipo cementero y se trata del uruguayo Nacho Rivero, un elemento también entregado y uno de los capitanes del cuadro de La Noria.

    “El otro día vi el gol de Nacho Rivero y digo, ‘pucha, está en todos lados éste’. Me encanta ese jugador Rivero, la verdad. Está en todos lados, hace goles, lo pones de 3 y te juega de 3; lo pones de 4 te juega de 4; lo pones de volante también te juega y encima tiene gol.

    “Tiene hambre, quiere ganar todos los partidos, éste sí que muerde, aprieta los dientes y va para adelante es el jugador que me encanta y es el líder hoy en Cruz Azul”, remató César Delgado a Línea de 4 de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    ¿Quién era Manuel Lapuente, quien dejara un gran legado en la Liga MX?

    ¿Quién era Manuel Lapuente, quien dejara un gran legado en la Liga MX?

    2 min
    Chivas vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

    Chivas vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

    2 min
    Cruz Azul vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025

    Cruz Azul vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025

    1 min
    León vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025

    León vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025

    1 min
    La increíble arenga de André Jardine con el Mazatlán vs. América en juego

    La increíble arenga de André Jardine con el Mazatlán vs. América en juego

    Relacionados:
    Cruz AzulMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD