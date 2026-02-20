    Liga MX

    Cruz Azul vs. Chivas: Gilberto Sepúlveda se perfila a tener minutos en Puebla

    Gabriel Milito suma a su convocatoria al central ‘Tiba’ Sepúlveda para el partido de la Jornada 7.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Chivas recupera a jugador para su visita a Cruz Azul en el Clausura 2026

    Cruz Azul vs. Chivas se juega este fin de semana como parte de la Jornada 7de la Liga MX Clausura 2026 y para ello Gabriel Milito convocó a lo mejor de su plantel pero aún con la baja por lesión de Luis Romo luego de lesionarse en el partido frente a Mazatlán FC.

    Chivas llega al Estadio Cuauhtémoc de Puebla, que funge como la casa en este torneo de La Máquina, con paso perfecto y como líder en la tabla de posiciones del torneo mexicano luego de seis partidos disputados y que viene de ganar el Clásico Nacional ante América.

    Se trata de un partido de ofensivas, pues ambos llegan como la segunda mejor en el semestre con 11 goles anotados, sólo uno por debajo de Pumas, con 12. En cuanto a la defensiva es la tercer mejor con sólo cuatro goles admitidos.

    Y es precisamente en la defensa que Gabriel Milito recupera a un elemento para la Jornada 7 del Clausura 2026, aunque seguramente no será como titular, sino como relevo para tratar de recuperar ritmo dentro de la cancha de juego.

    Se trata de Gilberto Sepúlveda, quien no ve actividad en el terreno de juego desde la Jornada 17 del torneo pasado cuando derrotaron 4-2 a Rayados en Guadalajara, pues en la Liguilla no participó ante Cruz Azul en Cuartos de Final, donde fueron eliminados.

    ‘Tiba’ Sepúlveda regresa luego de recuperarse de un esguince de tobillo durante la pretemporada del conjunto rojiblanco para el Clausura 2026 y de cara a una serie de juegos complicados, pues en el calendario inmediato del club están Toluca, León y Atlas.

    Esta es la convocatoria de Gabriel Milito para el Cruz Azul vs. Chivas:

    • Raúl Rangel
    • Óscar Whalley
    • Richard Ledezma
    • Miguel Gómez
    • Miguel Tapias
    • Diego Campillo
    • José Castillo
    • Gilberto Sepúlveda
    • Rubén González
    • Bryan González
    • Omar Govea
    • Brian Gutiérrez
    • Daniel Aguirre
    • Efraín Álvarez
    • Yael Padilla
    • Roberto Alvarado
    • Hugo Camberos
    • Santiago Sandoval
    • Armando González
    • Ángel Sepúlveda
    • Ricardo Marín
