Liga MX Stefan Medina sería baja de Rayados para el juego ante Pumas de la Jornada 7 El próximo sábado es clave para saber si el jugador es apto para viajar a la capital del país.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Stefan Medina podría ser baja en Monterrey para juego ante Pumas



Luego de confirmarse la lesión del atacante de Rayados, Anthony Martial, Monterrey podría tener una segunda baja para enfrentar a Pumas en la Jornada 7 del Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Se trata del defensor Stefan Medina, quien este viernes presentó una dolencia en el tobillo, misma que lo hizo trabajar por separado del resto de sus compañeros.

El cuerpo médico de Monterrey hará unas últimas pruebas el próximo sábado para saber si el colombiano puede viajar a la CDMX y disputar el encuentro, esto de acuerdo con información de Diego Armando Medina, reportero de TUDN.

Stefan Medina ha jugado en las anteriores seis fechas del Clausura 2026, cuatro como titular, en esos juegos acumula 361 minutos.

El encuentro del próximo domingo entre Pumas y Rayados se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.