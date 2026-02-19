Liga MX Guido y su emotivo discurso para Chuy Garza: "Eres un ejemplo para todos nosotros El estratega de los Tigres elogió al defensor tras ser convocado por la Selección Mexicana.

Durante el entrenamiento de los Tigres de cara a su siguiente compromiso ante Pachuca, Guido Pizarro sorprendió a Chuy Garza con emotivo discurso al conocer que el jugador fue convocado a la Selección Mexicana.

Antes de comenzar la práctica el estratega argentino reunió a todo el plantel y ante ellos elogió al defensor donde señaló que era “un ejemplo para todos”.

“ Para felicitar a una persona que fue citado con la selección, es Chuy Garza… es un chico muy querido, eres un ejemplo para todos nosotros, para los chicos de la ciudad que quieren jugar en primera… te has ganado el lugar en la selección y felicitaciones y estoy muy contento por ti”, fueron las palabras de Guido.

Tras estas palabras, Chuy Garza se enfundió en un abrazo con el técnico y después fue felicitado por el resto del plantel, sin embargo, no se salvó de la ‘fila india’.