    Liga MX

    Guido y su emotivo discurso para Chuy Garza: "Eres un ejemplo para todos nosotros

    El estratega de los Tigres elogió al defensor tras ser convocado por la Selección Mexicana.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Guido Pizaro y su emotivo discurso para Chuy Garza: "Eres un ejemplo”

    Más sobre Liga MX

    ¡Cruz Azul ante Chivas es el juego más atractivo de la J7!
    2:04

    ¡Cruz Azul ante Chivas es el juego más atractivo de la J7!

    Liga MX
    Alejandro Zendejas no viaja con América a Puebla y deciden guardarlo
    1 mins

    Alejandro Zendejas no viaja con América a Puebla y deciden guardarlo

    Liga MX
    Jardine asegura tener apoyo de Emilio Azcárraga tras inicio irregular de América
    1 mins

    Jardine asegura tener apoyo de Emilio Azcárraga tras inicio irregular de América

    Liga MX
    Puebla vs. América: Kevin Álvarez va a la banca y Raphael Veiga será titular
    2:26

    Puebla vs. América: Kevin Álvarez va a la banca y Raphael Veiga será titular

    Liga MX
    Jardine elogia a Henry Martín para poner fin a rumores de vestidor roto en América
    2 mins

    Jardine elogia a Henry Martín para poner fin a rumores de vestidor roto en América

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Chivas: Kevin Mier recuperado de lesión y vuelve a las canchas
    2 mins

    Cruz Azul vs. Chivas: Kevin Mier recuperado de lesión y vuelve a las canchas

    Liga MX
    Kevin Álvarez a la banca, Raphael Veiga titular y Zendejas en veremos en América, confirma Jardine
    2 mins

    Kevin Álvarez a la banca, Raphael Veiga titular y Zendejas en veremos en América, confirma Jardine

    Liga MX
    "Acá hay que hacer de todo", el chascarrillo de Larcamón en plena conferencia
    0:47

    "Acá hay que hacer de todo", el chascarrillo de Larcamón en plena conferencia

    Liga MX
    Larcamón confirma que Kevin Mier regresará a las canchas este fin de semana
    0:58

    Larcamón confirma que Kevin Mier regresará a las canchas este fin de semana

    Liga MX
    El regreso de Alexis Vega a las canchas se retrasa unos días y será ante un grande
    2 mins

    El regreso de Alexis Vega a las canchas se retrasa unos días y será ante un grande

    Liga MX


    Durante el entrenamiento de los Tigres de cara a su siguiente compromiso ante Pachuca, Guido Pizarro sorprendió a Chuy Garza con emotivo discurso al conocer que el jugador fue convocado a la Selección Mexicana.

    PUBLICIDAD

    Antes de comenzar la práctica el estratega argentino reunió a todo el plantel y ante ellos elogió al defensor donde señaló que era “un ejemplo para todos”.

    Para felicitar a una persona que fue citado con la selección, es Chuy Garza… es un chico muy querido, eres un ejemplo para todos nosotros, para los chicos de la ciudad que quieren jugar en primera… te has ganado el lugar en la selección y felicitaciones y estoy muy contento por ti”, fueron las palabras de Guido.

    Tras estas palabras, Chuy Garza se enfundió en un abrazo con el técnico y después fue felicitado por el resto del plantel, sin embargo, no se salvó de la ‘fila india’.

    Chuy Garza fue una de las sorpresas de la convocaría de la Selección Mexicana para el compromiso amistoso que sostendrán ante Islandia el miércoles 25 de marzo en el estadio Corregidora.

    Relacionados:
    Liga MXMéxico 2026Guido PizarroJesús Garza

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX