Liga MX Jardine asegura tener apoyo de Emilio Azcárraga tras inicio irregular de América El técnico aseguró tener espaldarazo del dueño del club ante el irregular inicio de torneo en Liga MX.

Video André Jardine visualiza un nuevo América con respaldo de Emilio Azcárraga

André Jardine habló de Emilio Azcárraga, dueño del América, sobre el inicio del torneo y la obligación de ganar la Concacaf Champions Cup, esto a cuestionamientos de la prensa.

PUBLICIDAD

"Con la certeza que vamos a llegar fuertes para la segunda mitad del torneo, la expectativa es estar en la Liguilla y con un nivel bueno para competir por nuestros objetivos, creo que Emilio Azcárraga como Baños saben perfectamente los por qués y están seguros que si encontramos en momentos pasados, más difíciles que este, un funcionamiento para competir y ganar, no hay quien nos diga que lo podamos hacer otra vez este reto".

Este jueves, en las instalaciones de las Águilas el entrenador brasileño asegura que el momento que vive el club es parte de un ciclo normal.

"Creo que fue público el encuentro que tuvimos (Emilio Azcárraga), el futbol es de ciclos, el buen funcionamiento tiene que ver con ciclos que van madurando a un punto de equipo que aspira a ser campeón, este equipo vivió un lapso importante con jugadores que ya no están aquí, pero aquel grupo que fue la base del tricampeonato ya no existe más cuando salen muchos jugadores.

"Se forma un nuevo grupo con nuevos líderes y estamos viviendo tal vez el periodo más difícil de encontrar un nuevo América que va a funcionar diferente, porque los jugadores son diferentes y más con las bajas al inicio de torneo. No es tan fácil encontrar, con un tronar de dedos, que buscas una nueva alineación y ya ves al equipo jugado por nota, no es tan fácil.

América jugará ante Puebla como parte de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, este viernes 20 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc.