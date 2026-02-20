Liga MX El padre de 'Hormiga' González dirigió a Cruz Azul un partido en el 2020 Al goleador de Chivas, que visita a La Máquina el fin de semana, no le es para nada extraña la institución celeste.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video El papá de Armando 'Hormiga' González dirigió un partido a Cruz Azul en el 2020



Armando 'Hormiga' González y Chivas visitan a Cruz Azul este fin de semana dentro de la Jornada 7 del Clausura 2026, y el actual atacante del Rebaño, líder de goleo del torneo, y su familia tienen un curioso vínculo con el conjunto de La Noria.

PUBLICIDAD

Entre el 2020 y el 2021, su padre Armando González Bejarano dirigió al equipo Sub 20 de La Máquina y es más, a la salida de Robert Dante Siboldi de la institución en diciembre del 2020 fue el técnico interino del primer equipo.

Y sí, sí dirigió a Cruz Azul en un partido oficial. Lo hizo ante Los Angeles FC el 16 de diciembre del 2020 en un juego que se celebró en Orlando, Florida. El resultado fue de victoria 2-1 del conjunto de la MLS.

Los goles de aquella noche fueron de Carlos Vela y Penkwadwo Opoku por los angelinos y de Yoshimar Yotún por los celestes que finalmente quedaron eliminados del torneo.

Ese fue el único partido que dirigió González Bejarano en el primer equipo de La Máquina, porque más adelante, en enero del 2021, llegó Juan Reynoso para hacerse cargo, pero en la Sub 20 se mantuvo hasta medidados del 2021.

A saber si 'Hormiga' recorrió los pasillos de La Noria para apoyar a su padre y a Cruz Azul durante sus partidos, aunque ya estaba integrado a los equipos formativos de Chivas en esa época.

Cruz Azul y Chivas se enfrentan en la Jornada 7 del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla a las 9:05 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:05 pm ET, a las 9:05 pm CT y a las 7:05 pm PT.