Alejandro Zendejas no viaja con América a Puebla y deciden guardarlo Las Águilas toman la determinación de cara a su compromiso de la Jornada 7 ante el Puebla.

Video Puebla vs. América: Kevin Álvarez va a la banca y Raphael Veiga será titular

Alejandro Zendejas, jugador del Club América, no hará el viaje a Puebla de cara a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y, de esta manera, evitar que sufra un riesgo mayor debido a su lesión muscular.

Julio Ibáñez, reportero de TUDN, dio a conocer que el cuerpo técnico de las Águilas tomó la determinación de no arriesgar a Alejandro Zendejas para el encuentro ante La Franja.

André Jardine, director técnico del América, había dicho previamente que se estaba en evaluación el hecho de incorporar o no a Alejandro Zendejas al viaje a Puebla, algo que finalmente no sucederá.

Eso sí, el timonel brasileño había dejado en claro que, en caso de que Zendejas se incorporara al equipo, no sería titular en el Estadio Cuauhtémoc.