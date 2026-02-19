    Liga MX

    Alejandro Zendejas no viaja con América a Puebla y deciden guardarlo

    Las Águilas toman la determinación de cara a su compromiso de la Jornada 7 ante el Puebla.

    Por:Fernando Vázquez
    Alejandro Zendejas, jugador del Club América, no hará el viaje a Puebla de cara a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y, de esta manera, evitar que sufra un riesgo mayor debido a su lesión muscular.

    Julio Ibáñez, reportero de TUDN, dio a conocer que el cuerpo técnico de las Águilas tomó la determinación de no arriesgar a Alejandro Zendejas para el encuentro ante La Franja.

    André Jardine, director técnico del América, había dicho previamente que se estaba en evaluación el hecho de incorporar o no a Alejandro Zendejas al viaje a Puebla, algo que finalmente no sucederá.

    Eso sí, el timonel brasileño había dejado en claro que, en caso de que Zendejas se incorporara al equipo, no sería titular en el Estadio Cuauhtémoc.

    Alejandro Zendejas está prácticamente recuperado de su lesión muscular, de hecho, ya ha entrenado al parejo de sus compañeros, aunque lka decisión de no arriesgarlo se debe a que se busca evitar una recaída.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaÁlex Zendejas

