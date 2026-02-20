Liga MX Diego Reyes del América Sub-21 es del interés del Flamengo de Brasil El delantero es goleador en su categoría y estaría cerca de ir a probar suerte fuera de la Liga MX.

A pesar de que el mercado de fichajes en el Clausura 2026 de la Liga MX, Club América tendría pláticas con el Flamengo de Brasil para la contratación de un jugador.

Se trata del delantero Diego Reyes de la Sub-21, quien está en la mira del conjunto brasileño. De acuerdo con información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, hay conversaciones por un posible préstamo y el trato se podría cerrar.

Reyes es un jugador de las Fuerzas Básicas del América desde las Sub-14, es recurrente en las convocatorias para partidos de carácter amistoso y en giras internacionales, además, ha salido a la banca en diferentes partidos de Primera División.

El juvenil de las Águilas debutó con en el primer equipo en un partido ante Atlético San Luis en el 2024.

Hasta este momento, Diego Reyes tiene tres goles en los cuatro juegos que ha disputado con la Sub-21, acumulando 302 minutos de juego.

El primer equipo del América enfrentará a Puebla en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc.