    Liga MX

    Cruz Azul y sus traumáticas salidas tras la partida de Nacho Rivero

    El conjunto cementero ha vivido traumas muy fuertes con salidas de jugadores y directores técnicos que eran del gusto de los aficionados.

    Video Recuerdos desbloqueados: las salidas más dolorosas en Cruz Azul

    Cruz Azul tiene ya a Nacho Rivero como baja para este Torneo Clausura 2026 y , ante esto, la lista de salidas dolorosas del conjunto no hace más que crecer y, con ello, el trauma de lo vivido debido a esto por parte de aficionados de la escuadra cementera.

    Rivero es el último de un listado que abarca figuras, leyendas, campeones o talentosos muy queridos por los aficionados celestes y que añoran su estancia en la escuadra de La Noria.

    ¿Quiénes de estos jugadores representan los recuerdos más lindos y, al mismo tiempo, dolorosos en Cruz Azul? No olvidemos que el conjunto de La Máquina es uno de los equipos más exigentes dentro del futbol mexicano, a la par de su grandeza en la Liga MX.

    LAS SALIDAS MÁS DOLOROSAS DE CRUZ AZUL

    • Los últimos campeones

    En 2021, Cruz Azul consiguió su último título de Liga MX hasta el momento, y ahí no solamente estuvo Nacho Rivero, también elementos como Yoshimar Yotún y 'Cabecita' Rodríguez, quienes salieron de forma intempestiva con salidas muy dolorosas para la afición, especialmente para Jonathan Rodríguez, quien tras una aventura a Arabia, regresó a la Liga MX para jugar con el América.

    • Podían dar más

    'Chelito' Delgado, un talento indiscutible, pero que no pudo coronarlo en Cruz Azul con un título, lo mismo que elementos como 'Tito' Vila o hasta Diego Latorre, quien a diferencia de Delgado, estuvo poco tiempo en Cruz Azul, pero le bastó para ganarse a sus aficionados con su técnica y por un gol que significó la eliminación del América en una Liguilla de 1999.

    • Sin olvidar a las leyendas

    Paco Palencia o incluso 'Chaco' Gimenez, jugadores que dedicaron gran parte de su carrera al Cruz Azul y que, si bien no había nada más que pedir, los aficionados de igual forma se llenaron de lágrimas cuando llegó el momento de decir adiós.

    • Los técnicos también juegan
    Sergio Markarián parecía el indicado para romper la sequía de títulos en Cruz Azul, aunque su sorpresiva salida no hizo más que carcomer la mente de los aficionados del conjunto de La Máquina respecto al 'hubiera'. Martín Anselmi fue otro que ilusionó en La Noria, aunque su salida, además de súbita, no fue del todo 'limpia'.

