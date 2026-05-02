Liga MX Cruz Azul y sus opciones para la dirección técnica: ¿Huiqui se queda? Estos son los prospectos que busca el conjunto de La Noria para la próxima campaña de la Liga MX.

Video Mohamed, Almada, Almeyda e incluso Huiqui: las opciones de Cruz Azul para su DT

Cruz Azul tiene pendiente el tema de la dirección técnica, misma que está a cargo de momento por Joel Huiqui de cara a enfrentar la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero con un ojo a un posible relevo.

A decir del reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, debido a que en la directiva de La Máquina ya sabían que no iban a quedarse con Nicolás Larcamón, a menos de que fuera campeón, en una noche se toma la decisión de su cese y la llegada de Joel Huiqui.

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Lo que actualmente se buscaría en La Noria es un técnico de jerarquía importante, donde han mirado hacia Guillermo Almada, a quien han buscado desde hace más de un año, pero al parecer el estratega tiene un tema fiscal en México que le pone esa traba en Liga MX.

POSIBLES CANDIDATOS EN CRUZ AZUL PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA



El candidato ideal, acorde con Adrián Esparza Oteo, es Antonio Mohamed, actual timonel de los Diablos Rojos del Toluca, aunque su vínculo con los mexiquenses de momento es una complicación a considerar.

Guillermo Almada, viejo conocido de la Liga MX, también es opción en Cruz Azul, aunque un posible pendiente fiscal en México sería también un impedimento.

Una opción más que se ha planteado en Cruz Azul es Matías Almeyda, otro viejo conocido del futbol mexicano, y quien recientemente fue despedido del Sevilla.