Liga MX Erik Lira, en la órbita de Girona y Cruz Azul busca refuerzos Dentro de los movimientos también se habla que de la directiva buscaría reforzar los puestos de defensa central y lateral derecho.





Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Erik Lira está en mira del Girona y Cruz Azul busca a César Montes

Cruz Azul se prepara para afrontar su serie de cuartos de final de la Liguilla del torneo Clausura 2026, pero ya está pensando en los movimientos que pueda hacer para el siguiente semestre, en donde podría tener una baja considerable.

Adrián Esparza Otero, reportero de TUDN, informó en el programa Insiders que Erik Lira está en la mira del Girona de España, por lo que se podría sumar a la lista de mexicanos que juegan en el Viejo Continente.

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¿Cuándo se podría dar la salida de Erik Lira a Europa?

El mediocampista de 25 años es uno de los elementos más destacados de los celestes. Su desempeño ha llamado la atención del equipo español que, incluso, ha mandado visores para observarlo más de cerca.

Nuestro reportero especificó que, si se finaliza la contratación, sería hasta después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Otro de los jugadores que apunta a salir es el arquero Andrés Gudiño.

¿Qué refuerzos busca Cruz Azul para el Apertura 2026?

En cuanto a posibles refuerzos, la directiva cementera busca la llegada de un defensa central y un lateral derecho, de preferencia mexicanos.

En este sentido, uno de los nombres que se ha manejado y con el que incluso la directiva ya tuvo contacto es César Montes, el hombre del Lokomotiv de Rusia; sin embargo, su transferencia es cara y sus pretensiones también son altas.