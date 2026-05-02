    Liga MX

    Huiqui revela la petición que hizo en Cruz Azul de cara a su debut en Liguilla

    El director técnico del Cruz Azul está por tener su primer partido como timonel en la Fase Final de la Liga MX.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video El sorprendente mensaje de Huiqui antes de debutar en Liguilla como DT

    Joel Huiqui, director técnico del Cruz Azul, hizo un llamado especial antes de debutar en una Fase Final como timonel con el primer equipo de La Noria.

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    Huiqui señaló que, a la interna, se hace la petición de que se confíe en el proyecto que actualmente tiene Cruz Azul, a pesar de todas las dificultades que ha pasado la escuadra cementera.

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    "El mensaje que mandamos siempre dentro, a la interna, es que creamos en el proyecto, un proyecto que está encabezado por el Ingeniero Velázquez, está armado y soportado por la gente, jardineros, cocineros, oficina, en ese sentido, estoy agradecido por la oportunidad, y yo sigo mejorando para ser mejor técnico", dijo Huiqui.

    El director técnico enfrentará su primer partido de Liguilla con el primer equipo del Cruz Azul en la ida de los Cuartos de Final ante el Atlas, y Huiqui reiteró su amor y compromiso por la institución celeste.

    "Todo este trabajo que se hizo en estos dos días es poco, nuestra intervención dentro del plan de juego es dar la información correcta, precisa. Aquí en el club no solo llevo seis años como entrenador, llevo toda la vida, llegué a los 15, a los 20 salí a otro equipo, regresé a los 21, nunca me fui", concluyó.

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