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    Liguilla Clausura 2026 apunta a un festival de goles de inicio a fin

    Pumas, Chivas y Cruz Azul superaron los 30 goles cada uno, por lo que se presume espectáculo ofensivo en todas la fase.

    Por:
    José Moreno
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    Video La Liguilla del Clausura 2026 apunta a que veremos una auténtica lluvia de goles

    La Liguilla del Clausura 2026 promete ser un auténtico festín ofensivo. Y es que, de los ocho equipos con mayor producción goleadora en la fase regular, seis lograron su clasificación a la Fiesta Grande, lo que anticipa una fase final cargada de emociones y, sobre todo, muchos goles.

    La presencia de estos equipos en la fase final no es casualidad. Durante el torneo regular demostraron una clara vocación ofensiva, apostando por propuestas dinámicas y verticales que ahora trasladarán a los duelos de eliminación directa.

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    ¿Qué equipos destacan por su poder ofensivo en el Clausura 2026?

    Equipos como Pumas, que lideró el rubro con 34 anotaciones, y Chivas, con 33, llegan como dos de las ofensivas más peligrosas del torneo. A ellos se suman Cruz Azul con 31 goles, así como Tigres y Toluca, ambos con 28, además de Pachuca con 25 tantos.

    En contraste, clubes como León, Monterrey y Mazatlán, que también tuvieron cifras competitivas con 22 goles, quedaron fuera de la fase final, lo que refuerza la idea de que los equipos clasificados llegan con mejores argumentos en ataque.

    Si bien la Liguilla suele ser más cerrada por la presión y la importancia de cada partido, el perfil de los equipos clasificados sugiere que el gol no escaseará.

    Equipos más goleadores en fase regular del Clausura 2026

    • Pumas 34
    • Chivas 33
    • Cruz Azul 31
    • Tigres 28
    • Toluca 28
    • Bravos 26
    • Pachuca 25
    • Atlético San Luis 24
    • León 22
    • Monterrey 22
    • Mazatlán 22
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