Cruz Azul supera al América e Inter Miami y lidera ranking de Concacaf

Video ¡Una Máquina! Cruz Azul lidera ranking de clubes de la Concacaf

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol ( Concacaf) dio a conocer la más reciente actualización de su ranking de clubes, en el que Cruz Azul aparece en lo más alto con 1.265 puntos.

Muy cerca del conjunto celeste se ubican el América e Inter Miami, ambos con 1.238 unidades, mientras que el Toluca es cuarto a un solo punto de las Águilas y la Garzas.

La pelea por el liderato permanece abierta, especialmente con el impulso que representa la presencia de Lionel Messi en el equipo de la MLS, que mantiene su lugar en el podio tras ser subcampeón de la última Leagues Cup.

Tigres y Monterrey, sexto y octavo, respectivamente, también aparecen en los diez primeros lugares, mientras que Pachuca (12), León (18) y Pumas (19) están en el Top 20.

Por su parte, Chivas ocupa el lugar 21 del ranking y FC Juárez ocupa el puesto 25.

Uno de los movimientos más destacados fue el del Seattle Sounders, que escaló 12 posiciones después de conquistar la Leagues Cup al superar al propio Inter Miami en la final. Este resultado lo catapultó hacia el noveno lugar de la clasificación.

El Top 10 del ranking de Concacaf (8 de septiembre)

Posición Club Puntos

1. Cruz Azul 1.265

2. América 1.238

3. Inter Miami 1.238

4. Toluca 1.237

5. Columbus 1.230

6. Tigres 1.225

7. Vancouver 1.224

8. Monterrey 1.216

9. Seattle 1.213

10. LAFC 1.208