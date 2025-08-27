La complicada situación que atraviesa Fernando Navarro debido a un tema de salud de uno de los miembros de su familia detonó que Cruz Azul se sumara para recaudar dinero y llegar a un objetivo económico al que se sumaron con anterioridad León y otros jugadores.

A través de sus redes sociales, La Máquina llamó a su afición a apoyar económicamente a quien fuera futbolista del Atlante y del Club León para cubrir los gastos médicos de su hijo, quien se encuentra hospitalizado por un problema de hígado.

Fueron Ángel Sepúlveda y Nacho Rivero quienes lanzaron un breve mensaje de 10 segundo para solicitar el apoyo a su propia afición.

“La familia de Fernando Navarro necesita nuestro apoyo, Azules. La playera de juego que cada integrante de La Máquina use ante Chivas este sábado serán puestas en subasta para recaudar fondos.

“Entren a este link ( https://matchwornshirt.com/es/) en cuanto acabe el partido para ofertar por su playera favorita, y apoyemos juntos en esta causa”, informó el equipo en sus redes sociales de cara al juego ante Chivas de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025.

Antes, además del León, se habían sumado jugadores como Julián Quiñones, Fernando ‘Nene’ Beltrán y Jesús ‘Canelo’ Angulo, pues el total que se debía recaudar era de tres millones y medio de pesos.