    Horas previas a que Club León se enfrentara a Necaxa en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, se dio el tiempo de dedicarle un mensaje de apoyo a su exjugador y campeón Fernando Navarro, quien atraviesa por un momento familiar complicado.

    La lucha de Fernando Navarro es al lado de su hijo, quien está hospitalizado debido a problemas con su hígado, del cual necesita un trasplante con carácter de urgente, ya ha dejado de funcionar de forma correcta y se encuentra en terapia intensiva.

    “Querido Fer Navarro: Este abrazo es para ti y para los tuyos, con todo nuestro corazón y deseándoles lo mejor. Les enviamos energía, alegría y oraciones. ¡Venga, Emilio!”, escribió León en su cuenta oficial de X.

    A través de la página de GoFundMe, el hijo de Fernando Navarro, Emilio espera donaciones para llegar a la meta, ya que los gastos hospitalarios son altos. La meta es de $3,500,000 y al momento cuenta con $1,448,495, es solo el 41 por ciento de lo que se necesita.

    A las donaciones de han sumado tres futbolistas que no fueron anónimos, uno fue Fernando ‘Nene’ Beltrán, quien aportó $30,000, otro es Jesús ‘Canelo’ Angulo, quien donó $50,000 y el tercero es Julián Quiñones, quien aportó $20,000.

    Fernando Navarro jugó para Atlante en dos ocasiones, en la segunda etapa anunció su retiro del futbol profesional, también militó en Tigres, Pachuca, León, donde ganó tres títulos, Toluca y Puebla, además de la Selección Mexicana.


