Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, no se olvidó de su exquipo, Necaxa, luego de empatar dentro de la Jornada Doble, Fecha 14 de a Liga MX Apertura 2025, y le dejó un recadito en plena conferencia de prensa.

La Máquina se fue al frente en el marcador por gol de Amaury Morales al 65’, ventaja que no logró mantener hasta el final del partido, luego de dos goles anulados, y fue alcanzado en la pizarra con un gol de Agustín Palavecino al 87’.

El empate hizo que los celestes cedieran el subliderato de la Liga MX Apertura 2025, el cual retomó América tras vencer sobre la hora al Puebla, aunque Nicolás Larcamón admitió que los Rayos tampoco merecen los puntos que tiene por su estilo de juego.

“ Sinceramente creo que Necaxa no refleja en la tabla lo que ha jugado. El semestre pasado hicimos algo espectacular: 31 puntos, 10 victorias, un rendimiento difícil de repetir. Para cualquier entrenador que llega después de un proceso así es un reto enorme, porque las formas cambian.

“Pero confío en que Necaxa está en crecimiento. Han merecido más puntos de los que tienen y Fernando Gago es un gran entrenador, con experiencia, que sabrá darle continuidad al proyecto”, indicó Nicolás Larcamón en conferencia de prensa posterior al partido.

FERNANDO GAGO ACEPTA LOS PUNTOS SUMADOS CON NECAXA EN EL APERTURA 2025

Por su parte, el estratega de los Rayos se congratuló por el futbol demostrado por sus jugadores, fue realista y dijo que tienen los puntos por los resultados obtenidos pese al estilo de juego que han adoptado sus pupilos desde que tomó el mandó del equipo.

“En cierto punto eso levanta la autoestima del jugador más que cualquier cosa (el empate), porque es algo que nosotros también analizamos constantemente. Hay partidos en los que las cosas se dan como pretendemos, otros en los que errores puntuales nos costaron puntos.