Liga MX Alexis Vega levanta la mano para jugar el Mundial 2026 tras regresar con Toluca El delantero confía en recuperar su nivel con Toluca antes de volver a una convocatoria de la Selección Mexicana.

Video Solo palabras de agradecimiento de Alexis Vega tras su regreso al futbol

Alexis Vega levantó la mano para jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana tras regresar con Toluca en el partido de este domingo ante FC Juárez de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

Vega arrancó el partido en la banca, ingresó al minuto 81 por Sebastián Córdova y estuvo cerca del gol al tener al menos dos ocasiones claras en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

“Feliz, feliz primero por todo lo vivido, solo la gente que está cerca de mí sabe cuánto me costó regresar, ha sido complicado, complejo el camino, pero siempre estuve con la mentalidad fuerte, con el apoyo de mi familia”, expresó el delantero en entrevista con Javier Rojas para TUDN.

“Feliz de hacer lo que más me gusta que es jugar al futbol. Ahora me toca ponerme a tope porque tengo un reto muy grande por delante”, añadió Alexis Vega en referencia a jugar la Copa del Mundo con México.

Alexis Vega no jugaba con Toluca desde hace 84 días, su último partido fue la Final de vuelta del Apertura 2025 ante Tigres el pasado 14 de diciembre. Sin embargo, en ese partido también reapareció de una lesión sufrida el 26 de octubre contra Pachuca.

“Sabía que es un nuevo comienzo, fueron 80 días más o menos desde la Final, pero antes de la Final tenía casi dos meses que no jugaba, entonces casi fue un total de cuatro meses en los que casi no hacía nada. Hoy los minutos que tuve traté de aprovecharlos al máximo, sé que tengo que estar bien físicamente”, mencionó el futbolista al respecto.

Sobre una posible convocatoria con la Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo donde el Tri enfrentará a Portugal y Bélgica el próximo 28 y 31 de marzo, Alexis Vega comentó: “Vamos por ese camino que se vienen las convocatorias, pero primero tengo que estar bien con Toluca”.