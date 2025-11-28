Cruz Azul afronta la Liguilla de la Liga MX Apertura 2025 en su fase de Cuartos de Final, la cual comenzó con empate frente a Chivas en Guadalajara pero también con la mente puesta en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 luego de anunciar su nueva playera para este evento internacional.

La marca que viste a La Máquina reveló en un video un diseño especial donde conserva a plenitud la identidad del equipo con dos playeras, una de local con el clásico tono del cuadro celeste y detalles en rojo, y una de visitante en color blanco con detalles en azul que la hacen lucir elegante.

La playera será estrenada el próximo 10 de diciembre cuando se enfrente al ganador de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo a disputarse este sábado a las 15:00 horas tiempo del Centro de México, 16:00 horas tiempo del Este.

LOS PARTIDOS QUE PUEDE JUGAR CRUZ AZUL CON SU NUEVA PLAYERA

Además del denominado Derbi de las Américas ante el campeón de la Copa Libertadores 2025, en caso de ganar se enfrentará al Pyramids FC tres días después y de volver a superar a su rival entonces se medirá en la Final por el título de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 ante PSG.

Es decir, La Máquina puede jugar hasta tres partidos con su nueva camiseta en el torneo internacional, segunda edición bajo su nuevo formato luego de que en la pasada los Tuzos del Pachuca alcanzaran la Final ante Real Madrid y tras superar en el Derbi de las Américas al Botafogo.