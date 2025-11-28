    Liga MX

    Cruz Azul revela la playera con la que jugará la Copa Intercontinental 2025

    La Máquina mantiene su identidad con un diseño especial para afrontar el Derbi de las Américas.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Irá de gala! Cruz Azul revela su playera para la Copa Intercontinental

    Cruz Azul afronta la Liguilla de la Liga MX Apertura 2025 en su fase de Cuartos de Final, la cual comenzó con empate frente a Chivas en Guadalajara pero también con la mente puesta en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 luego de anunciar su nueva playera para este evento internacional.

    La marca que viste a La Máquina reveló en un video un diseño especial donde conserva a plenitud la identidad del equipo con dos playeras, una de local con el clásico tono del cuadro celeste y detalles en rojo, y una de visitante en color blanco con detalles en azul que la hacen lucir elegante.

    PUBLICIDAD

    La playera será estrenada el próximo 10 de diciembre cuando se enfrente al ganador de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo a disputarse este sábado a las 15:00 horas tiempo del Centro de México, 16:00 horas tiempo del Este.

    LOS PARTIDOS QUE PUEDE JUGAR CRUZ AZUL CON SU NUEVA PLAYERA

    Además del denominado Derbi de las Américas ante el campeón de la Copa Libertadores 2025, en caso de ganar se enfrentará al Pyramids FC tres días después y de volver a superar a su rival entonces se medirá en la Final por el título de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 ante PSG.

    Es decir, La Máquina puede jugar hasta tres partidos con su nueva camiseta en el torneo internacional, segunda edición bajo su nuevo formato luego de que en la pasada los Tuzos del Pachuca alcanzaran la Final ante Real Madrid y tras superar en el Derbi de las Américas al Botafogo.

    En caso de que Cruz Azul clasifique a la Final de la Liga MX Apertura 2025, ésta se aplazará del 11 al 25 de diciembre la ida y del 14 al 28 de diciembre el juego de vuelta debido a la participación celeste en el torneo internacional.

    Más sobre Copa Intercontinental de la FIFA

    1 min
    Cruz Azul y la novela que se avecina en Liguilla: ¿Liga MX no le da apoyo?

    Cruz Azul y la novela que se avecina en Liguilla: ¿Liga MX no le da apoyo?

    2 min
    La anécdota de Elías Montiel con Florentino Pérez

    La anécdota de Elías Montiel con Florentino Pérez

    Relacionados:
    Liga MXCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX