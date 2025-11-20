Cruz Azul y la novela que se avecina en Liguilla: ¿Liga MX no le da apoyo?

Video ¿Sin apoyo de Liga MX? El plan de Cruz Azul para jugar la Copa Intercontinental

Cruz Azul está clasificado a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, además de que está pactado a jugar la Copa Intercontinental de la FIFA en diciembre en dos torneos que podrían acarrear una nueva 'novela' en el futbol mexicano.

Acorde con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, Cruz Azul tiene en puerta un problema grande: el tiempo de viaje para ir a Catar, sede del torneo de la FIFA.

Cruz Azul enfrentará a Chivas en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 y, si avanza a Semifinales de la Liga MX, podría tener el problema de poco tiempo para viajar a la Copa Intercontinental.

La Máquina disputaría la vuelta de Semifinales el sábado 6 de diciembre y tendría que partir de inmediato a Catar en un vuelo charter proporcionado por la Concacaf en un viaje largo que abarcaría un par de días, muy ajustado para su debut al miércoles siguiente.

No se tiene certeza de que la Liga MX pueda brindar apoyo para el conjunto celeste, si bien los de La Noria tienen intención de que su partido de vuelta de Semifinales ese sábado sea lo más temprano posible, es decir, a las 17:00 o 18:00 horas locales.