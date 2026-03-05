    Liga MX

    ¿América sumará refuerzo? El panorama después de la lesión de Víctor Dávila

    El conjunto azulcrema podría sumar fichaje tras la lesión de Dávila, aunque no es tan sencillo.

    Por:Fernando Vázquez
    Video La opción que tiene América para reforzarse tras lesión de Víctor Dávila

    Víctor Dávila se lesionó de gravedad en el América y su periodo de baja podría abarcar incluso lo que resta del presente año, por lo que el conjunto azulcrema tiene un nuevo problema en su plantel.

    PUBLICIDAD

    En Insiders de TUDN, los reporteros Zaritzi Sosa, Rodrigo Celorio y Adrián Esparza Oteo relataron la situación actual del conjunto azulcrema y las posibilidades que hay.

    En primera instancia, América tendría oportunidad de inscribir a un jugdor que sea mexicano, que esté libre y solamente como plazo hasta este 6 de marzo.

    Es importante señalar que en el Torneo Clausura 2026, se podría tener una opción de refuerzo siempre y cuando el jugador lesionado sea valorado por personal médico calificado y se confirme la gravedad de la lesión.

    Eso sí, en cualquier caso, se deberá buscar a un jugador como agente libre y, desde luego, las Águilas necesitan sobre todo un delantero para el resto del certamen.

