    Liga MX

    Cruz Azul en problemas por irse a jugar como local a Puebla para el Clausura 2026

    David Faitelson cuestionó a la Liga MX sobre lo que pide para certificar y no hacer nada con la Máquina Celeste.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Debería exigir la Liga MX un estadio propio a Cruz Azul?

    A días de iniciar el Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul se volvió a ver envuelto en un grave problema, se quedó sin Estadio para jugar como local, el Estadio Olímpico Universitario ya no le abrió la puerta.

    Por lo que la Máquina Celeste tuvo que buscar alternativas de forma rápida, por lo que disputarán sus juegos en “casa” en el Cuauhtémoc de Puebla.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Partidos hoy martes 13 de enero: Inicia doble jornada de Liga MX
    1 mins

    Partidos hoy martes 13 de enero: Inicia doble jornada de Liga MX

    Liga MX
    Liga MX a la altura de la Premier League; esto piensan en la Comisión de Árbitros
    2 mins

    Liga MX a la altura de la Premier League; esto piensan en la Comisión de Árbitros

    Liga MX
    “Muy eficiente”, así calificaron la nueva herramienta del VAR en la Liga MX
    2:03

    “Muy eficiente”, así calificaron la nueva herramienta del VAR en la Liga MX

    Liga MX
    ¿Plantel corto? El debate en Cruz Azul tras el arranque del Clausura 2026
    1 mins

    ¿Plantel corto? El debate en Cruz Azul tras el arranque del Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Cruz Azul tiene plantel corto para este Clausura 2026 de la Liga MX?
    1:41

    ¿Cruz Azul tiene plantel corto para este Clausura 2026 de la Liga MX?

    Liga MX
    Diego Campillo entró en la convocatoria de Milito para el juego de Chivas en Juárez
    1 mins

    Diego Campillo entró en la convocatoria de Milito para el juego de Chivas en Juárez

    Liga MX
    Diber Cambindo se declara fan de Funes Mori y se pone cuota de goles en León
    1 mins

    Diber Cambindo se declara fan de Funes Mori y se pone cuota de goles en León

    Liga MX
    Esto es lo que falta para que Cruz Azul tenga su propio estadio
    1 mins

    Esto es lo que falta para que Cruz Azul tenga su propio estadio

    Liga MX
    José Caicedo cierra sus redes sociales tras fuertes críticas de fans de Pumas
    1 mins

    José Caicedo cierra sus redes sociales tras fuertes críticas de fans de Pumas

    Liga MX
    Guido Pizarro quiere ver a Marcelo Flores en el Mundial 2026 con Canadá
    1 mins

    Guido Pizarro quiere ver a Marcelo Flores en el Mundial 2026 con Canadá

    Liga MX

    Sobre este tema se habló en Tercer Grado Deportivo y David Faitelson tocó un punto duro sobre lo que solicita la Liga MX y lo que en realidad pasó en este caso.

    “La verdad es penoso para una liga como la Liga MX que reclama un lugar en el mundo, hay un teléfono descompuesto, Cruz Azul dice que tenía un acuerdo de palabra, ¿Cómo vas a tener un acuerdo de palabra? Tienes que tener un acuerdo firmado y presentarlo en la Liga para que sepa dónde vas a jugar”.

    “Me parece increíble que en una liga que exige tantos cuadernos de cargo, el libro este de certificación para tener equipo de Primera División, resulta que Cruz Azul, uno de sus grandes equipos empezó el torneo sin estadio, es increíble”.

    Cruz Azul jugará su primer partido como local en Puebla el próximo miércoles cuando reciba la visita de Atlas, partido correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.

    Video La verdadera razón por la que Cruz Azul aún no ha podido construir su estadio
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulTercer Grado Deportivo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX