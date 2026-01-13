Liga MX Cruz Azul en problemas por irse a jugar como local a Puebla para el Clausura 2026 David Faitelson cuestionó a la Liga MX sobre lo que pide para certificar y no hacer nada con la Máquina Celeste.

A días de iniciar el Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul se volvió a ver envuelto en un grave problema, se quedó sin Estadio para jugar como local, el Estadio Olímpico Universitario ya no le abrió la puerta.

Por lo que la Máquina Celeste tuvo que buscar alternativas de forma rápida, por lo que disputarán sus juegos en “casa” en el Cuauhtémoc de Puebla.

Sobre este tema se habló en Tercer Grado Deportivo y David Faitelson tocó un punto duro sobre lo que solicita la Liga MX y lo que en realidad pasó en este caso.

“La verdad es penoso para una liga como la Liga MX que reclama un lugar en el mundo, hay un teléfono descompuesto, Cruz Azul dice que tenía un acuerdo de palabra, ¿Cómo vas a tener un acuerdo de palabra? Tienes que tener un acuerdo firmado y presentarlo en la Liga para que sepa dónde vas a jugar”.

“Me parece increíble que en una liga que exige tantos cuadernos de cargo, el libro este de certificación para tener equipo de Primera División, resulta que Cruz Azul, uno de sus grandes equipos empezó el torneo sin estadio, es increíble”.

Cruz Azul jugará su primer partido como local en Puebla el próximo miércoles cuando reciba la visita de Atlas, partido correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.