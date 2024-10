"Si nos enfocamos en hacer el mejor trabajo posible contra Juárez, vamos a acercarnos más a esos puntos, si pensamos en llegar a los puntos y nos desenfocamos de Juárez, probablemente no lo consigamos, no podemos perder el tiempo en cosas que el futuro no fía, nuestro trabajo es disputar Juárez", advirtió Martín Anselmi respecto a la posible marca de puntos.