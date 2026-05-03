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    Historia que duele: Cristian Borja sufre lesión y recuerda a Javier Güemez

    El colombiano sufrió una dolorosa lesión que hizo recordar lo que vivió otro jugador de América ante los Universitarios..

    Por:Raúl Martínez
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    Video Lesión de Cristian Borja hace recordar a Javier Güemez

    Cristian Borja dejó el partido entre América y Pumas por la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 luego de sufrir una aparatosa lesión que hizo recordar a lo que vivió otro jugador azulcrema precisamente frente a los Universitarios en una liguilla jugada hace más de 10 años.

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    Ese futbolista es Javier Güemez, quien en las semifinales de l Apertura 2015 se fracturó la tibia luego de un encontronazo con Javier Cortes a mitad de campo en el partido de vuelta jugado en el Olímpico Universitario.

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    Dicha lesión dejó fuera al mediocampista por varios meses y ya no pudo recuperar su nivel con América que provocó que dejara el equipo.

    En aquella liguilla del Apertura 2025, Pumas dejó en el camino al América al vencerlos en el global 4-3 luego de que los Universitarios golearan en la ida por 0-3 a las Águilas en el estadio Banorte.

    Al momento se desconoce la gravedad de la lesión de Cristian Borja, pero encendió las alarmas no solo con el América, sino también en la selección de Colombia ya que estaba considerado para jugar el Mundial 2026.

    Video IMÁGENES EXCLUSIVAS: ¡Drama total! Así se fue Borja tras su lesión
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