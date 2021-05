Córdova es la gran duda del América para jugar la Liguilla

Pero no todo son malas noticias para los azulcremas pues el defensa Emanuel Aguilera va por buen camino y se espera que esté disponible para disputar los Cuartos de Final. El argentino ha jugado el 75% de los minutos disponibles hasta el momento en el campeonato y no tuvo acción en el encuentro de la última jornada cuando enfrentaron a Pumas, no obstante, su panorama es alentador.