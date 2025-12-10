Liga MX Compañero en Tigres califica a Nahuel Guzmán de "odioso", pero deja 'recado navideño' Vaya sorpresa de cara a la Gran Final entre el conjunto de la UANL y Toluca en la Liga MX.

Video ¡Es odioso pero les salvó la Navidad! La fuerte declaración sobre Nahuel Guzmán

Fernando Gorriarán, jugador de Tigres, admitió que su compañero, el portero Nahuel Guzmán, puede ser "odioso", esto para los rivales, si bien lo elogió como compañero, todo esto de cara a la Final del Apertura 2025 de la Liga MX ante Toluca.

Gorriarán conoce al 'Patón' como rival, cuando lo enfrentó vistiendo la camisa de Santos Laguna, aunque el uruguayo no dudó en darle la valía a Nahuel Guzmán por lo que representa en el futbol mexicano.

PUBLICIDAD

Además, Gorriarán sostuvo Guzmán, a pesar de ser 'odioso', 'salvó la Navidad', esto en tono de broma después de que el 'Patón' tuviera una actuación sobresaliente ante Cruz Azul, equipos que 'amenazaba' con postergar la Final a fechas navideñas (si avanzaba).

"Genera todo eso, esa confianza que él da, es difícil que le hagan goles, creo que respeto la opinión de los demás, pero es el mejor portero que ha llegado a México, nivel de los mejores, títulos a Tigres, el otro día me salvó en la semi, atajó un penal, se merece todos los elogios que tiene.

"Es obvio que al rival no le va a gustar, me tocó en Santos a mí y es odioso, pero como compañero entiendes todo eso, le salvó la Navidad a todos ustedes", agregó.