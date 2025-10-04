James Rodríguez en primera fila: León hace cambio emotivo tras llegada de Ambriz

Video El cambio que tuvo León tras llegada de Ambriz y que sorprendió a James

James Rodríguez y algunos integrantes de la plantilla del León experimentaron una serenata por parte de la afición de los guanajuatenses, todo de cara al partido que sostendrán ante el Toluca en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El ánimo desde la llegada de Ignacio Ambriz ha cambiado, ya que se trata de un timonel que ya hizo campeón al conjunto de 'La Fiera'.

El astro colombiano presenció el gesto de cientos de aficionados que se dieron cita en el hotel de concentración del León de cara a su partido ante los Diablos Rojos.

"Te quedas sin palabras, no, porque pues el cariño que te muestra la gente, el saber que tú regresas, que regresas a un lugar que conoces bien, que conoces a los dueños, que conoces la institución, que conoces la afición, que me hicieron pasar grandes momentos cuando yo estuve, no hacia el principio va, que pareciera que las cosas no caminaban, pero bueno, de alguna u otra forma, hoy parecía que es el mismo comienzo, de otra manera, y fueron seis, siete años, ahora ya con mucho más experiencia de lo que he vivido", dijo Ignacio Ambriz ante el gesto de la afición de León.