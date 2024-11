En Pumas quizá no ve con buenos ojos que América o Cruz Azul se muden al Estadio Olímpico Universitario luego de la clausura del Estadio Ciudad de los Deportes el pasado sábado .

"Lo has comentado tú, me parece que por obvias razones si hay más juegos la cancha va a estar más maltratada, al fin se resuelva como se resuelva tenemos que estar enfocados en lo nuestro y no en que vayan a jugar otros equipos en nuestra cancha como Cruz Azul o América, tenemos que estar enfocados en lo nuestro".