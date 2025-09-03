El número 13 cargado de superstición, para muchos sinónimo de mala suerte, pero en el Clásico Nacional este número cabalístico ha escrito capítulos inolvidables.

Y es que cada vez que América y Chivas se enfrentan en un día 13 las emociones se disparan y para su próximo encuentro de este 13 de septiembre no será a excepción.

Todo comenzó el 13 de octubre de 1974, cuando América y Chivas empataron 2 a 2 en un vibrante partido disputado en el estadio Azteca.

Un 13 de noviembre de 1994 en la cancha del estadio Jalisco se vivió uno de los partidos más emocionantes en la historia del Clásico Nacional cuando América derrotó al Guadalajara 4-3 con golazos de Kalusha, Biyik y un joven Cuauhtémoc Blanco.

En el torneo Verano 2000, el Guadalajara goleó 3-0 a los Azulcremas en un 13 de febrero en la cancha de estadio Jalisco.

Otro capítulo inolvidable en el Clásico Nacional se dio el 13 de marzo del 2005 en el Coloso de Santa Úrsula cuando Azulcremas y Rojiblancos nos regalaron un empate 3-3

Por América anotó Pavel Pardo, Óscar Rojas y Claudio López, mientras que del lado del chiverío marcaron Héctor Reynoso y Paco Palencia se lució con un doblete.

En la Copa MX también se enfrentaron en un 13 donde las águilas superaron 2-0 a las Chivas en los Cuartos de Final.

El 13 de marzo de 2024 en el estadio Azteca, Guadalajara derrotó 3-2 al América en la vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, aunque no le alcanzó a los rojiblancos.

El balance total en partidos jugados en día tres se favorece a las Águilas con 6 triunfos, cuatro de Chivas y 2 empates.

Y el próximo Clásico Nacional volverá a vestirse de misticismo en duelo que se jugará en el estadio Ciudad de los Deportes.