La costosa diferencia que tiene América respecto a Chivas rumbo al Clásico

La brecha de títulos de liga entre América y Chivas cada vez es mayor, sin embargo, este no es el único departamento en donde las Águilas se han distanciado del odiado rival.

Las nóminas de cada club hablan por sí solas y los de Coapa tienen una plantilla valuada en 117.18 millones de dólares, según transfermarket.

El jugador de mayor valor es el francés Allan Saint-Maximin, con 14.04 millones de dólares, le sigue Álvaro Fidalgo con 9, Luis Malagón y Alejandro Zendejas con 8 millones de billetes verdes.

Por su parte, el Guadalajara tiene una plantilla con un valor de 71.8 millones de dólares, siendo Roberto Alvarado el jugador mejor cotizado con 7.02 millones, una cifra que representa la mitad del monto estimado para el francés del América.

Efraín Álvarez y el Raúl ‘Tala’ Rangel con 5 millones de dólares completan el top 3 del Rebaño.

Jugadores como Isaac Brizuela y Javier ‘Chicharito’ Hernández están valorados en 320 mil dólares, cifra que también alcanza Rodolfo Cota en el cuadro azulcrema.

Son 45.3 millones de dólares separan a las nóminas de los clubes más grandes de México, pero en la cancha el Guadalajara buscará sorprender al América.