Video "Chivas está metido en un hoyo", el consejo de una leyenda del América

Adrián Chávez, ex portero del América, aseguró que las Chivas están en un hoyo y envió un consejo al archirrival para regresar a los primeros planos.

En entrevista para Línea de 4, el referente de los Azulcremas señaló que el Guadalajara no puede compararse con otros equipos que tienen extranjeros en sus filas por la desventaja que hay.

" Chivas está metido en un hoyo que veo difícil que salga, es abismal la diferencia, va a calificar por Repechaje, pero mientras no le inviertan a Guadalajara como lo hacían antes, va a seguir abajo, tiene mucha desventaja, aunque tuviese buenos jugadores mexicanos, n o te puedes comparar con otros equipos con extranjeros, ahí radica donde Chivas veo difícil pueda estar entre los primeros lugares", indicó Adrián Chávez.

Por otra parte, Adrián Chávez aseguró que el Clásico Nacional sigue vivo entre los aficionados pese al dominio que ha tenido América sobre Chivas en los últimos torneos.

"¿Creen que se ha perdido el Clásico de Clásicos si los aficionados hacen los Clásicos? El 30 % es de América, el otro de Chivas , eso no se va a perder nunca, cuando América estaba en los últimos lugares y Chivas bien, levantó mucha pasión, la afición hace el Clásico, habrá qué preguntarles a los jugadores".

" Yo creo que no (ha perdido terreno el Clásico de México), te digo una cosa, una Semifinal América vs. Tigres no se llenó el estadio, aquí un América vs. Chivas se llena, aunque no sea Liguilla, la gente hace los Clásicos, si hablamos de la parte de figuras, de gente que siente la playera es algo diferente, antes perder con las Chivas era salir el lunes con una bolsa en la cabeza, gracias a Dios salí poco cuando jugué, da pena en serio como jugador", apuntó el ex americanista.

LAS SORPRESIVAS PALABRAS DE ADRIÁN CHÁVEZ SOBRE CHICHARITO

Adrián Chávez consideró que Javier Hernández ha sido el último líder que ha tenido el Guadalajara pese al bajo rendimiento que ha tenido en su regreso al Rebaño.

"Chicharito fue el último (líder de Chivas), de ahí puede ser Omar Bravo, de ahí Chivas viene pie tras pie, no hay gente que se ponga el overol", sentenció Adrián Chávez.