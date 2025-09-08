Christian Patiño, exjugador del América, ‘calentó’ el Clásico Nacional al mencionar que las Chivas tienen que comportarse con dignidad en el duelo ante las Águilas.

En entrevista con Línea de 4, Patiño aseguró que en América se están haciendo las cosas bien y que por es son el número uno de México.

“Es como deberían pensar los chavos de Chivas, al final saber que, por dignidad deportiva, deberían de participar de la mejor manera dentro de un clásico y hacer ver que el clásico sigue siendo algo muy padre”

“ Al final los jugadores de las Chivas quieren lograr objetivos dentro de su club, pero lo que si te puedo decir es que América está haciendo las cosas bien, está logrando objetivos y campeonatos, que es lo principal… y la referencia está de que América es el número uno y Chivas siempre se está quedando atrás”, indicó Patiño.

El exfutbolista del América señaló que las Chivas han dejado que desear en los últimos años, algo que los Azulcremas no han hecho.

“Al momento de portar la camisa del América sabes que tienes todo el peso de México sobre tus hombros porque es el más grande… y creo que al final los jugadores de Chivas si han dejado que desear mucho en los últimos años”

“América no ha dejado que esto esté pasando, han desplegado buen futbol y hoy en día América ha logrado cosas más importantes que el Guadalajara”, añadió Patiño.