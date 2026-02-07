    Liga MX

    Así fue el debut de Christian Ebere con Cruz Azul en Liga MX

    El delantero nigeriano jugó casi 30 minutos del partido ante Toluca de la Jornada 5 del Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Hay debut! Christian Ebere entra al Toluca vs Cruz Azul


    El delantero nigeriano Christian Ebere debutó en la Liga MX con Cruz Azul en el empate 1-1 ante Toluca, partido de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Nicolás Larcamón festeja en grande tras el empate de Cruz Azul en Toluca
    1 mins

    Nicolás Larcamón festeja en grande tras el empate de Cruz Azul en Toluca

    Liga MX
    ¡Se cimbran las redes de Juárez! Disparo implacable de Carlos Sánchez
    1:32

    ¡Se cimbran las redes de Juárez! Disparo implacable de Carlos Sánchez

    Liga MX
    Resumen | Querétaro suma sus primeros tres puntos del Clausura 2026
    6:01

    Resumen | Querétaro suma sus primeros tres puntos del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Arranca el partido Pachuca vs. FC Juárez! EN VIVO Aquí
    0:35

    ¡Arranca el partido Pachuca vs. FC Juárez! EN VIVO Aquí

    Liga MX
    Atlas vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Atlas vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    Atlas tiene casi cerrado a su nuevo delantero para este Clausura 2026
    1 mins

    Atlas tiene casi cerrado a su nuevo delantero para este Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Atlas tiene listo el sustituto de Djuka en la delantera!
    1:28

    ¡Atlas tiene listo el sustituto de Djuka en la delantera!

    Liga MX
    ¡Mal y de malas para la Fiera! Se queda con 10 tras expulsión de Vegas
    1:40

    ¡Mal y de malas para la Fiera! Se queda con 10 tras expulsión de Vegas

    Liga MX
    ¡Doblete de Jhojan Julio! Los Gallos anotan el 2-0 sobre León
    1:36

    ¡Doblete de Jhojan Julio! Los Gallos anotan el 2-0 sobre León

    Liga MX
    Kevin Mier podría volver a jugar con Cruz Azul antes de lo pensado
    1 mins

    Kevin Mier podría volver a jugar con Cruz Azul antes de lo pensado

    Liga MX

    Ebere ingresó a la cancha del Estadio Nemesio Diez al minuto 64 por Mateo Levy y colaboró en el gol con el que La Máquina empató el encuentro al 77’.

    El nigeriano sacó un remate de volea que tapó la defensa del Toluca y buscó el contrarremate, pero Hugo González salió para despejar el balón que le cayó a José Paradela para que finalmente Cruz Azul pudiera empatar el marcador.

    El fichaje de Christian Ebere con el club cementero generó incertidumbre entre la afición por la cantidad de equipos en los que ha militado durante su carrera.

    El nigeriano de 27 años llegó procedente del Nacional de Uruguay, país en el que también defendió los colores de Plaza Colonia.

    En Brasil jugó para varios equipos en diferentes categorías como Fluminense, Vila Nova FC, Pouso Alegre, Paraná, Maringá, Metropolitano, Cascavel-PR, Juventude y Lajeadense.

    Cruz Azul se fijó en Christian Ebere tras la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas y el fichaje caído de Miguel Borja. El nigeriano competirá en La Máquina con Gabriel Fernández, que se perdió el partido ante Toluca por expulsión, y con el juvenil Mateo Levy.

    Ebere podría ser titular en el próximo partido de Liga MX ante Tigres, ya que el ‘Toro’ Fernández recibió dos partidos de suspensión.

    Video Resumen | José Paradela sigue en ritmo goleador y saca empate al Toluca
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulChristian Ebere

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX