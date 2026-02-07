Liga MX Así fue el debut de Christian Ebere con Cruz Azul en Liga MX El delantero nigeriano jugó casi 30 minutos del partido ante Toluca de la Jornada 5 del Clausura 2026.

Video ¡Hay debut! Christian Ebere entra al Toluca vs Cruz Azul



El delantero nigeriano Christian Ebere debutó en la Liga MX con Cruz Azul en el empate 1-1 ante Toluca, partido de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026.

Ebere ingresó a la cancha del Estadio Nemesio Diez al minuto 64 por Mateo Levy y colaboró en el gol con el que La Máquina empató el encuentro al 77’.

El nigeriano sacó un remate de volea que tapó la defensa del Toluca y buscó el contrarremate, pero Hugo González salió para despejar el balón que le cayó a José Paradela para que finalmente Cruz Azul pudiera empatar el marcador.

El fichaje de Christian Ebere con el club cementero generó incertidumbre entre la afición por la cantidad de equipos en los que ha militado durante su carrera.

El nigeriano de 27 años llegó procedente del Nacional de Uruguay, país en el que también defendió los colores de Plaza Colonia.

En Brasil jugó para varios equipos en diferentes categorías como Fluminense, Vila Nova FC, Pouso Alegre, Paraná, Maringá, Metropolitano, Cascavel-PR, Juventude y Lajeadense.

Cruz Azul se fijó en Christian Ebere tras la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas y el fichaje caído de Miguel Borja. El nigeriano competirá en La Máquina con Gabriel Fernández, que se perdió el partido ante Toluca por expulsión, y con el juvenil Mateo Levy.

Ebere podría ser titular en el próximo partido de Liga MX ante Tigres, ya que el ‘Toro’ Fernández recibió dos partidos de suspensión.