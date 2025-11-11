    Pachuca

    ¿'Chofis' López se burla de Jaime Lozano por su salida de Pachuca?

    El exfutbolista del Pachuca publicó un mensaje minutos después de que se diera a conocer el despido del DT.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Se burla de Jaime Lozano? 'Chofis' López lanza brutal dardo

    La salida de Jaime Lozano de Pachuca provocó sorpresa en algunos y alegría en otros como para Eduardo ‘Chofis’ López, quien habría celebrado la salida del técnico de los Tuzos.

    Y es que minutos después de que se diera a conocer el despido del Jimmy Lozano, la ‘Chofis’ López publicó un misterioso mensaje en una historia de Instagram que para muchos va dedicado al entrenador mexicano.

    “Qué feliz estoy, el tiempo no se equivoca. Gracias mi Dios, tú sabes el porqué de las cosas”, publicó el futbolista de 31 años, a quien Pachuca le rescindió el contrato el pasado 23 de octubre, a tres jornadas de finalizar el Torneo Apertura 2025.

    Se desconoce si la salida de la ‘Chofis’ López de los Tuzos fue a petición de Jaime Lozano o si la directiva optó por acabar el contrato del futbolista que en los últimos años no ha tenido la regularidad deseada por lesiones, indisciplinas o falta de ritmo y físico, incluso Guillermo Almada llegó a apartarlo del equipo por sobrepeso.

    Con Jaime Lozano en el banquillo hidalguense, Eduardo López jugó apenas 122 minutos distribuidos en seis partidos: uno de Mundial de Clubes, uno de Leagues Cup y cuatro de Liga MX en el Torneo Apertura 2025.

    El futuro de la ‘Chofis’ López es una incertidumbre luego de brillar en sus inicios con Chivas y después pasar por San Jose Earthquakes y los Tuzos.

    Mientras que Pachuca está cerca de tener al argentino Esteban Solari como su nuevo entrenador para enfrentar a Pumas en el Play-In en busca del boleto a los Cuartos de Final.

    Video ¡Eso fue rápido! Pachuca ya tendría técnico para el Play-In

    PachucaJaime LozanoEduardo López

