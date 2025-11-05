Chivas vs. Monterrey es un partido vital para las aspiraciones de ambos equipos rumbo a la Liguilla del Apertura 2025 con objetivos distintos y sin tregua alguna, pues se trata de la última jornada del torneo regular y que definirá su posición en la tabla.

El Rebaño llegará como sexto con 26 puntos, no aspira al quinto lugar, pero sí a refrendar su posición para evitar el Play-In, pues en caso de una derrota combinada con un triunfo de FC Juárez pudiera perder su lugar directo a los Cuartos de Final.

Monterrey, por su parte, es quinto en la clasificación con 31 puntos; no puede descender posiciones, pero sí mejorar y ascender al cuarto puesto sólo si gana y Tigres pierde en casa ante Atlético de San Luis en la Jornada 17 de la Liga MX Apertura 2025.

MONTERREY RECUPERA A PIEZA CLAVE PARA EL PARTIDO ANTE CHIVAS

Domenec Torrent tuvo buenas noticias este miércoles durante el entrenamiento en El Barrial; el central español Sergio Ramos superó una molestia en la pierna derecha luego de recibir un fuerte golpe en el Clásico Regio del fin de semana pasado contra Tigres.

Sergio Ramos entrenó a la par de sus compañeros por lo que sí estará disponible para el juego Chivas vs. Monterrey que se jugará este sábado 8 de noviembre en el Estadio Akron de Guadalajara, de acuerdo con información de Diego Armando Medina para TUDN.