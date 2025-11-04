Sergio Ramos causa baja con Monterrey por golpe para juego ante Chivas
Rayados busca afianzarse en los Cuartos de Final en la última y trascendental jornada del Apertura 2025.
Las malas noticias llegaron a Monterrey de cara a la Jornada 17 del Apertura 2025 en la que enfrentarán a Chivas de visitantes para definir su lugar en los Cuartos de Final.
De acuerdo con información de Diego Armando Medina, Sergio Ramos no entrenó con el equipo este martes por la mañana por un fuerte golpe que sufrió en el Clásico Regio ante Tigres disputado el fin de semana.
"El entrenamiento comenzó a las 9 de la mañana y a las 10 en las instalaciones del Barrial ya estaba saliendo Sergio Ramos.
"Esto quiere decir que no entrenó con el equipo después de haber descansado ayer lunes, hoy se presentó con un golpe muy fuerte en la pierna derecha que recibió en el clásico ante Tigres, le impide entrenar.
"Es tanta la molestia que Sergio Ramos se fue directo a un hospital en San Pedro Garza García a hacerse un estudio de control, precautorio, al menos el pronóstico del cuerpo médico es algo que no sea tan grave, pero sí prácticamente lo descarta del partido del próximo sábado cuando Rayados visite a las Chivas".
La baja de Sergio Ramos con el conjunto de Monterrey podría pesar en la última jornada de la fase regular, ya que Rayados aún necesita ganar para definir exactamente su posición en los Cuartos de Final.
Los regios marchan en quinto lugar con 31 puntos y aunque ya nadie puede quitarle dicha posición matemáticamente hablando, Rayados espera una derrota de América, Toluca o Tigres para poder subir en la tabla, siempre y cuando derrote a unas Chivas enrachadas gracias a la magia goleadora de Armando 'Hormiga' González.