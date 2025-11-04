De acuerdo con información de Diego Armando Medina, Sergio Ramos no entrenó con el equipo este martes por la mañana por un fuerte golpe que sufrió en el Clásico Regio ante Tigres disputado el fin de semana.

"El entrenamiento comenzó a las 9 de la mañana y a las 10 en las instalaciones del Barrial ya estaba saliendo Sergio Ramos.

"Esto quiere decir que no entrenó con el equipo después de haber descansado ayer lunes, hoy se presentó con un golpe muy fuerte en la pierna derecha que recibió en el clásico ante Tigres, le impide entrenar.

"Es tanta la molestia que Sergio Ramos se fue directo a un hospital en San Pedro Garza García a hacerse un estudio de control, precautorio, al menos el pronóstico del cuerpo médico es algo que no sea tan grave, pero sí prácticamente lo descarta del partido del próximo sábado cuando Rayados visite a las Chivas".

La baja de Sergio Ramos con el conjunto de Monterrey podría pesar en la última jornada de la fase regular, ya que Rayados aún necesita ganar para definir exactamente su posición en los Cuartos de Final.