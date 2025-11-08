¡Faitelson explota en TV en vivo por defender a Chicharito vs. Hormiga!

David Faitelson explotó en pleno programa por defender a Javier ‘Chicharito’ Hernández tras ser rebasado por Armando ‘Hormiga’ González como el máximo goleador Sub-23 en un torneo corto de Liga MX con Chivas.

La ‘Hormiga’ González le anotó a Monterrey para llegar a 12 goles en el Torneo Apertura 2025 y superar los 11 que marcó Chicharito en el Apertura 2009, un torneo antes de que se proclamara campeón de goleo.

En Línea de 4, Carlos Reinoso destacó lo hecho por la ‘Hormiga’ González, incluso aseguró que, a su edad, Chicharito no tenía las “cualidades técnicas” que tiene el actual delantero rojiblanco.

Por su parte, Alex de la Rosa le pidió a Armando González que no siga los pasos de Javier Hernández: “¿No vieron cómo cambió? De que 'tienes que ser libre, que no te importen las críticas, no des entrevistas'. Que no se equivoque con esto del Chícharo”.

Faitelson intervino para defender a Chicharito y asegurar que es una voz autorizada para darle “consejos de cancha” a la ‘Hormiga’ González.

“Llegó a jugar en el Manchester United, en el Real Madrid, hizo goles en la liga alemana, no vamos a ser corto cortoplacistas en nuestra memoria, fue un gran jugador, una leyenda. En su momento era un ejemplo Chicharito, claro que lo era”, señaló Faitelson.

Reinoso negó que Chicharito haya dejado un legado en Chivas por el corto tiempo que estuvo en el club antes de partir a Europa con el Manchester United, comentario que fue debatido de nueva cuenta por Faitelson.

“¿Cuál es la palabra legado? La palabra legado es que Javier Hernández, una figura, me inspire a mi a ser como lo que fue él y yo quiera seguir su modelo, para mí eso es un legado, un ejemplo para la niñez, para futbolistas”, mencionó.

Alex de la Rosa intervino a Faitelson, “en la cancha, en la cancha”; la acción hizo estallar a Faitelson que en tono más alto comentó: “Pues estoy hablando de la cancha, ¡coño!, ¿de qué estoy hablando?”.