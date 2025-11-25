Rubén ‘Oso’ González, mediocampista del Guadalajara, habló de cara al partido de ida de los Cuartos de Final Chivas vs. Cruz Azul y no sólo del rival sino también de la calidad futbolística con la que cuentan entre las filas rojiblancas con dos elementos; el veterano Javier ‘Chicharito’ Hernández y la joven promesa Armando ‘la Hormiga’ González.

A decir del ‘Oso’ González, para él es un sueño cumplido contar con Chicharito en el equipo, recordó su etapa como balonero del conjunto tapatío cuando en 2010 jugó Chiva con Manchester United y el delantero mexicano vistió ambas playeras antes de partido a Inglaterra y en lo que además fue la inauguración del Estadio Akron.

“Como un sueño, me tocó verlo salir de aquí, entrenar. A muchos compañeros les digo que me tocó de balonero en el Akron cuando se inauguró, me tocó verlo vestir las dos playeras (Chivas y Manchester United), creo que es un sueño por lo que logró aquí, fuera y la verdad no lo esperaba, ni en el FIFA.

“ Verlo, trabajar, ver cómo es, de por qué logró que logró y convertirte en amigo fue como un sueño tenerlo aquí, ayudarle y que nos ayude. Estuve en el tiro de esquina donde estaba en la banca de Chivas. Era como sentirme con ellos en primera división y se hacía el sueño más grande”, contó Rubén González a Erick López para TUDN.

Además, resaltó la calidad futbolística de ‘Hormiga’ González, quien salió como campeón de goleo individual en el Apertura 2025 a lado de Paulinho y Joao Pedro, del Toluca y Atlético de San Luis de manera respectiva.

“Es mucha alegría porque todos conocemos cómo trabaja, como se empeña en hacer y está dispuesto a marcar, dejar huella, estar ahí. De broma le decimos, pudiste haber hecho más, no te la pudiste haber complicado y esperar al último, pero estuvo presente.

“Desde que debutó siguió trabajando más, es mucha alegría y cariño que se le tiene por lo que hace. le decimos que con eso deja la vara más alta y saber el compromiso que se debe hacer cada partido”, indicó ‘Oso’ González rumbo a los Cuartos de Final de la Liga MX.

NO SE FÍA DE CRUZ AZUL Y LOS ERRORES MOSTRADOS EN EL TORNEO REGULAR DE LIGA MX

Chivas perdió 1-2 ante La Máquina en la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025, sin embargo; los cementeros cometieron varios detalles que pudieran costarle la serie rumbo a las Semifinales en esta Liguilla.

“Siempre espero el mejor, la verdad la parte Liguilla, son dos partidos de Cuartos de Final y esperar al mejor Cruz Azul que se pueda, mejor de lo que lo hizo en el torneo y estar siempre con ese pensamiento de esperar lo mejor de ellos. Nosotros saber que debemos estar mucho mejor.

“No te puedes confiar por un error que hayan hecho. Saber que va a ser el mejor y luego enfrentarnos y creo que va a ser un duelo muy interesante”, indicó Rubén González rumbo al Chivas vs. Cuz Azul, partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX.