Chivas vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

El próximo sábado 25 de octubre de 2025, el Estadio AKRON será el escenario del enfrentamiento correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX, donde se medirán Chivas y Atlas. Actualmente, el equipo local se encuentra en la octava posición de la tabla con 20 puntos acumulados y con seis victorias en la temporada.

En su último encuentro, Guadalajara sufrió una derrota. Por su parte, Atlas ocupa la undécima posición con 16 puntos y ha conseguido cuatro victorias en lo que va del torneo; llega a este duelo tras una victoria en su más reciente partido.

Para los verdaderos fanáticos de la Liga MX, esto es imperdible. Con una diferencia de cuatro puntos entre ambos equipos, el encuentro será una ocasión para que Guadalajara busque recuperar terreno en la clasificación, mientras que Atlas intentará seguir sumando para acercarse a los puestos de Liguilla. Los aficionados podrán seguir este choque y descubrir cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CHIVAS VS. ATLAS DE LA JORNADA 15

Chivas llega al partido con la moral baja tras caer ante Querétaro, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación. Por otro lado, Atlas se presenta en alza después de imponerse a León, lo que les brinda confianza y ganas de seguir sumando puntos en la competencia.

Cuándo es el Chivas vs. Atlas: el juego es el sábado, 25 de octubre de 2025 en el Estadio AKRON.

A qué hora es el Chivas vs. Atlas: el partido inicia en México a las 7:07PM; en Estados Unidos es a las 9:07PM tiempo del Este, 8:07PM tiempo del Centro y 6:07PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Chivas vs. Atlas: La transmisión del partido en México será por Prime, mientras que en Estados Unidos es por Telemundo.