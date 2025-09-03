    Clásico América vs. Chivas

    'Ruso' Brailovsky calienta el Clásico entre América y Chivas: "Son chiquitos"

    Una de las grandes figuras de las Águilas señala que los 'chiquitos' siempre buscan tener su Clásico ante los azulcrema.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video 'Ruso' Brailovsky deja en claro la grandeza de América

    Daniel 'Ruso' Brailovsky, exjugador e histórico del América, no tuvo piedad con Chivas y señaló que el Guadalajara es un equipo "chiquito", además de señalar que hay mucha diferencia entre ambas escuadras de cara al Clásico de México del Apertura 2025 de la Liga MX.

    En entrevista con Línea de 4 de TUDN, el exjugador argentino incluso se dio tiempo de bromear sobre la distancia que, a su juicio, experimentan ambas escuadras en la actualidad.

    "Igualarlo no (el Clásico), las distancias son enormes, el cielo y la tierra, es imposible, el más grande es el América, por algo hay 100 mil paisanos esperando a ver si gana o si pierde, y otros 20 mil que le irán a Chivas, las distancias son enormes. Es la realidad de lo que pasa... entiendo que hay que vender, porque ustedes lo transmiten, pero son chiquitos al lado del América", dijo Brailovsky.

    Además, Daniel Braiolvsky, quien también dirigió en su momento al Club América, descartó que existan más Clásicos para el América, sobre todo con rivalidades contemporáneas, y juzgó que en realidad, todos los equipos "quieren su Clásico" ante los azulcrema.

    "El tema de la intensidad no puedo, no me parece justo, no estoy adentro y no puedo juzgarlo, de un lado y del otro se sale intenso, que pueda gustar y que por el VAR las reacciones son distintos o los golpes, alguno puede decir que por eso son intensos.

    "En lo personal que desde el lado del americanismo, salen a jugar con todo los partidos pero más con este. La rivalidad con Tigres y Cruz Azul creció, pero Querétaro dirá lo mismo, todos quieren hacer lo mismo con América, quieren tener su Clásico, no podemos compararlo", concluyó.


