Las Chivas recibieron buenas noticias de cara al partido ante Mazatlán donde buscarán seguir al alza en el Apertura 2025 y mantenerse en puestos de liguilla.

Y es que Gabriel Milito, técnico del Guadalajara, tendrá prácticamente plantel completo para el partido de la jornada 13 frente a los Cañoneros tras las incorporaciones Hugo Camberos y Yael Padilla que se incorporaron al Rebaño tras su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana.

Sin embargo, eso no es todo, ya que Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado estarán disponibles para el encuentro del próximo sábado en el estadio Akron tras superar sus lesiones que los tenían alejados de los campos de juego.

A estas incorporaciones se suman las de Luis Romo y Raúl Rangel que ya reportaron con el equipo tras jugar con el Tri en la pasada fecha FIFA.

Cabe destacar que el fin de semana pasado, el Guadalajara empató con América en partido amistoso que disputó con algunas bajas tras lesiones y convocados a las selecciones.

Al momento las Chivas se ubican en la novena posición del Apertura 2025 con 17 unidades luego de tres victorias consecutivas y ante Mazatlán buscará extender su buena racha para seguir en puestos de Play In.