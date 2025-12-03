Video Esto es lo que pagará Chivas por Ángel Sepúlveda como refuerzo

El interés de Chivas por Ángel Sepúlveda es más real que nunca y en las últimas se pudo saber el precio que Cruz Azul le ha puesto al delantero mexicano.

De acuerdo a información de Adrián Esparza Oteo de TUDN, La Máquina puso una cantidad que no es para nada descabellada como suele pasar en fichajes con el Guadalajara.

"Hay negociaciones entre Cruz Azul y Chivas, la cifra que rondaría en lo final sería en los 3.5 millones de dólares para llegar a un acuerdo. Sepúlveda está a muy pequeños detalles de convertirse en jugador de Chivas al acabar esta temporada.

"Lo compraron por 3 millones a Querétaro, en febrero cumple 35, al ver la oferta Cruz Azul dice adelante. Tengo entendido que es un contrato por tres años que le viene bien a todos".

SEPÚLVEDA CON PASADO EN CHIVAS



Ángel Sepúlveda jugó en el Apertura 2018 con Chivas, después de la salida de Matías Almeyda con un rendimiento de apenas 10 partidos en seis meses.

Sepu jugó cinco juegos de Liga MX y cinco más de la Copa MX, con saldo de apenas un gol y una asistencia, tampoco tuvo participación en el Mundial de Clubes con el Rebaño Sagrado.