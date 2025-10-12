Video Resumen | Chicharito le anota al América, pero igualan en amistoso

En una edición más del Clásico Nacional, en esta ocasión de carácter amistoso debido a la Fecha FIFA, Chivas y América terminaron con un empate 1-1 en encuentro disputado en el State Farm Stadium de Arizona, Estados Unidos.

Apenas corría el minuto 3 del encuentro, cuando en un error en la salida del América se produce el disparo lejano, mismo que es rechazado por el portero, pero tras el recentro de Teun Wilke vino de atrás el 'Chicharito' Hernández y mandarla al fondo para el 1-0 de las Chivas.

PUBLICIDAD

Un gol que terminó con gran festejo por parte del delantero, no solo por la sequía en la que se ha visto sumido durante el Apertura 2025 de la Liga MX, sino porque es la primera vez que le hace un tanto a las Águilas, por lo que mereció un doble festejo.

Durante el partido también se presentó un momento alarmante, cuando Miguel Gómez tuvo una mala caída y se dislocó un hombro, aunque a pesar de la lesión, siguió en la cancha para seguir jugando.

Sería hasta los 61 minutos, tras una enorme falla de Efraín Álvarez de frente al arco, que en el contragolpe del América el balón llegó a los pies de Víctor Dávila, quien sacó el riflazo desde los linderos del área y dejó sin oportunidad al guardameta para emparejar los cartones.