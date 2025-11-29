    Liga MX

    Chivas recibe gran serenata de la afición Rojiblanca previo al juego con Cruz Azul

    La afición Rojiblanca cantó e inyectó ánimo a los jugadores de Guadalajara previo a su partido contra la Máquina.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Chivas recibe gran serenata previo al choque de Liguilla ante Cruz Azul

    Chivas enfrentará a Cruz Azul en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, con el firme propósito de acceder a las semifinales.

    El cuadro de Guadalajara se hospedó en un hotel al sur de la Ciudad de México para concentrarse previo al juego, ahí llegó una numerosa afición Rojiblanca para cantar y dar ánimo a los jugadores en la clásica serenata.

    Durante el arribo del equipo, se le vio a Diego Campillo, quien se recupera de una dura lesión que lo dejó sin posibilidad de volver a jugar en este torneo. Unión es lo muestra Chivas en su post en redes sociales y así lo dejó ver Gabriel Milito, quien viajó a todo el equipo para este partido.

    El duelo de ida fue cerrado y no pasaron del empate sin goles, por lo que Guadalajara necesita ganar este partido, ya que de permanecer la igualada en el global, la Máquina sería quien avance a la siguiente fase.

    Con esto se despejaron las dudas sobre una posible lesión de Armando ‘Hormiga’ González, quien no terminó el partido de ida, el goleador del Apertura 2025 tiene altas posibilidades de ser el titular en el juego en Ciudad Universitaria.

    Video El increíble regalo que recibió la ‘Hormiga’ González

    Liga MXGuadalajara

