¡EN VIVO! Chivas vs. Cruz Azul partido de los Cuartos de Final de Liga MX
Los Cuartos de Final de la Liga MX en su Liguilla Apertura 2025 finalizan EN VIVO desde el Akron.
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liguilla Liga MX finalizan EN VIVO con el partido de Chivas vs. Cruz Azul desde el Estadio Akron.
Acá te traeremos todas las incidencias del encuentro que abre las actividades de esta fase de eliminación con entre el tercer y el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025.
El equipo del Guadalajara tuvo el mejor cierre de todos los clubes de la Liga MX en este semestre, mientras que La Máquina cerró con dolorosa derrota frente a Pumas en la Jornada 17.
Fechas y horarios de los Cuartos de Final de Liga MX
Los primeros partidos de Ida se jugaron este miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre quedó solo el Chivas vs. Cruz Azul, mientras que los juegos de Vuelta se celebrarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.
Ida de Cuartos de Final
Miércoles 26 de noviembre
- FC Juárez 1-2 Toluca
- Monterrey 2-0 América
- Tijuana 3-0 Tigres
Jueves 27 de noviembre
- Chivas vs. Cruz Azul - Estadio Akron | 8:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET y 6:07 pm PT de EEUU
Vuelta de Cuartos de Final
Sábado 29 de noviembre
- América vs. Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU
- Toluca vs. FC Juárez - Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU
- Tigres vs. Tijuana - Estadio Universitario | 9:10 pm Centro de México, 10:10 pm ET y 7:10 pm PT de EEUU
Domingo 30 de noviembre
- Cruz Azul vs. Chivas - Estadio Olímpico Universitario | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU