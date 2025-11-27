¡EN VIVO! Chivas vs. Cruz Azul partido de los Cuartos de Final de Liga MX

Los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liguilla Liga MX finalizan EN VIVO con el partido de Chivas vs. Cruz Azul desde el Estadio Akron.

Acá te traeremos todas las incidencias del encuentro que abre las actividades de esta fase de eliminación con entre el tercer y el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025.

El equipo del Guadalajara tuvo el mejor cierre de todos los clubes de la Liga MX en este semestre, mientras que La Máquina cerró con dolorosa derrota frente a Pumas en la Jornada 17.

Fechas y horarios de los Cuartos de Final de Liga MX



Los primeros partidos de Ida se jugaron este miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre quedó solo el Chivas vs. Cruz Azul, mientras que los juegos de Vuelta se celebrarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Ida de Cuartos de Final



Miércoles 26 de noviembre

FC Juárez 1-2 Toluca

Monterrey 2-0 América

Tijuana 3-0 Tigres

Jueves 27 de noviembre

Chivas vs. Cruz Azul - Estadio Akron | 8:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET y 6:07 pm PT de EEUU

Vuelta de Cuartos de Final



Sábado 29 de noviembre

América vs. Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU

Toluca vs. FC Juárez - Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU

Tigres vs. Tijuana - Estadio Universitario | 9:10 pm Centro de México, 10:10 pm ET y 7:10 pm PT de EEUU

Domingo 30 de noviembre