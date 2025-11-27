    Liga MX

    ¡EN VIVO! Chivas vs. Cruz Azul partido de los Cuartos de Final de Liga MX

    Los Cuartos de Final de la Liga MX en su Liguilla Apertura 2025 finalizan EN VIVO desde el Akron.

    Por:
    Redacción.
    ¡EN VIVO! Chivas vs. Cruz Azul, Liguilla del Apertura 2025 de Liga MX

    Los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liguilla Liga MX finalizan EN VIVO con el partido de Chivas vs. Cruz Azul desde el Estadio Akron.

    PUBLICIDAD

    Acá te traeremos todas las incidencias del encuentro que abre las actividades de esta fase de eliminación con entre el tercer y el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025.

    El equipo del Guadalajara tuvo el mejor cierre de todos los clubes de la Liga MX en este semestre, mientras que La Máquina cerró con dolorosa derrota frente a Pumas en la Jornada 17.

    Fechas y horarios de los Cuartos de Final de Liga MX


    Los primeros partidos de Ida se jugaron este miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre quedó solo el Chivas vs. Cruz Azul, mientras que los juegos de Vuelta se celebrarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

    Ida de Cuartos de Final


    Miércoles 26 de noviembre

    • FC Juárez 1-2 Toluca
    • Monterrey 2-0 América
    • Tijuana 3-0 Tigres

    Jueves 27 de noviembre

    • Chivas vs. Cruz Azul - Estadio Akron | 8:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET y 6:07 pm PT de EEUU

    Vuelta de Cuartos de Final


    Sábado 29 de noviembre

    • América vs. Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU
    • Toluca vs. FC Juárez - Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU
    • Tigres vs. Tijuana - Estadio Universitario | 9:10 pm Centro de México, 10:10 pm ET y 7:10 pm PT de EEUU

    Domingo 30 de noviembre

    • Cruz Azul vs. Chivas - Estadio Olímpico Universitario | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU

    Más sobre Liga MX

    ¡EN VIVO! Chivas vs. Cruz Azul, Liguilla del Apertura 2025 de Liga MX
    Liga MX
    1 min
    Fernando Gorriarán señala que no hay tiempo para llorar en Tigres

    Fernando Gorriarán señala que no hay tiempo para llorar en Tigres

    1:25
    ¿Un milagro? Lo que necesita América para avanzar a Semifinales

    ¿Un milagro? Lo que necesita América para avanzar a Semifinales

    2 min
    Arrancan los Campeonatos Nacionales de Futbol 2025 en Puebla

    Arrancan los Campeonatos Nacionales de Futbol 2025 en Puebla

    1:29
    Así puedes ver el América vs. Monterrey de Cuartos de Final de la Liga MX

    Así puedes ver el América vs. Monterrey de Cuartos de Final de la Liga MX

    Relacionados:
    Liga MXLiguilla Liga MXGuadalajaraCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX