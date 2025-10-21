Chivas provocó que Querétaro hiciera un cambio en el Estadio Corregidora para su enfrentamiento este miércoles 22 de octubre por la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025.

La afición tiene mucha ilusión de ver el duelo entre Gallos Blancos y Guadalajara, por lo que la directiva queretana tuvo que ampliar la venta de boletos.

Pepe Escamilla, Chief Business Officer de Querétaro, dio a conocer que gracias a la increíble respuesta de la afición “abrimos todas las zonas del estadio para que más Gallos puedan vivirlo desde casa”.

Se espera que La Corregidora esté cerca del lleno. A un día del partido, solo hay disponibles boletos en las cabeceras del estadio, el resto están vendidos.

Esto demuestra la gran convocatoria que sigue teniendo Chivas en sus partidos como visitante. La gran respuesta de la afición también se debe al gran momento que vive el Rebaño en el Apertura 2025 donde acumula cuatro victorias al hilo.

El equipo de Gabriel Milito viene de vencer 2-0 a Mazatlán para escalar al octavo lugar de la tabla con 20 puntos. Si derrota a Querétaro, y Pachuca y Xolos no suman de tres en la doble jornada, Chivas se meterá a zona directa de clasificación.

Mientras que los Gallos Blancos, que llegan de ser goleados en Toluca por 4-0, necesitan el triunfo para seguir aspirando a la zona del Play-in, pues en este momento marcha en el lugar 15 con 11 puntos.