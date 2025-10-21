    Querétaro

    Chivas provoca importante cambio en Querétaro para la Jornada 14

    Esto hicieron los Gallos Blancos para recibir al Rebaño en el Estadio Corregidora.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Gallos rojiblancos? Chivas provoca importante cambio en Querétaro

    Chivas provocó que Querétaro hiciera un cambio en el Estadio Corregidora para su enfrentamiento este miércoles 22 de octubre por la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025.

    La afición tiene mucha ilusión de ver el duelo entre Gallos Blancos y Guadalajara, por lo que la directiva queretana tuvo que ampliar la venta de boletos.

    PUBLICIDAD

    Pepe Escamilla, Chief Business Officer de Querétaro, dio a conocer que gracias a la increíble respuesta de la afición “abrimos todas las zonas del estadio para que más Gallos puedan vivirlo desde casa”.

    Se espera que La Corregidora esté cerca del lleno. A un día del partido, solo hay disponibles boletos en las cabeceras del estadio, el resto están vendidos.

    Esto demuestra la gran convocatoria que sigue teniendo Chivas en sus partidos como visitante. La gran respuesta de la afición también se debe al gran momento que vive el Rebaño en el Apertura 2025 donde acumula cuatro victorias al hilo.

    El equipo de Gabriel Milito viene de vencer 2-0 a Mazatlán para escalar al octavo lugar de la tabla con 20 puntos. Si derrota a Querétaro, y Pachuca y Xolos no suman de tres en la doble jornada, Chivas se meterá a zona directa de clasificación.

    Mientras que los Gallos Blancos, que llegan de ser goleados en Toluca por 4-0, necesitan el triunfo para seguir aspirando a la zona del Play-in, pues en este momento marcha en el lugar 15 con 11 puntos.

    Video Chivas toma radical decisión sobre Omar 'N' al ser vinculado a proceso

    Más sobre Querétaro

    5:58
    Resumen | Toluca sigue con sus clases de futbol y ahora el ‘alumno’ fue Querétaro

    Resumen | Toluca sigue con sus clases de futbol y ahora el ‘alumno’ fue Querétaro

    2 min
    Toluca golea a Querétaro en la Jornada 13 y se mantiene como líder de la Liga MX

    Toluca golea a Querétaro en la Jornada 13 y se mantiene como líder de la Liga MX

    1:30
    ¡El cuarto de los Diablos Rojos! Canelo Angulo termina la genialidad

    ¡El cuarto de los Diablos Rojos! Canelo Angulo termina la genialidad

    1:34
    ¡Obra de arte del Toluca! Paulinho solo la empuja para el 2-0 de los Diablos Rojos

    ¡Obra de arte del Toluca! Paulinho solo la empuja para el 2-0 de los Diablos Rojos

    1:36
    ¡Gool del Toluca! Nico Castro la manda de bote pronto a las redes del Gallo

    ¡Gool del Toluca! Nico Castro la manda de bote pronto a las redes del Gallo

    Relacionados:
    QuerétaroGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD