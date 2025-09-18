Video Chivas pierde a su capitán por lesión y esto es lo que dijo Milito

Chivas suma dos partidos consecutivos sin perder luego del triunfo como visitante en el Clásico frente al América, y de quien pareció burlarse este miércoles previo al arranque del juego contra Tigres, pero la mala nota apareció con una lesión de por medio.

Gabriel Milito, director técnico del Guadalajara, reveló la lesión de su capitán Erick Gutiérrez, quien estaba considerado como titular para el juego pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX Apertura 2025, pero se resintió en el entrenamiento.

“Guti es una baja importante para nosotros al igual que la del Piojo (Roberto Alvarado), perdimos dos jugadores muy importantes para este partido, espero tengan una pronta recuperación.

“Guti terminó bien el entrenamiento pero sintió una molestia en el recto, en el cuádriceps, de hecho iba a iniciar el partido, pero bueno, no apareció, no pudimos incluirlo. El tiempo tiene que ver con la evolución, el tiempo exacto no lo sabemos”, indicó Gabriel Milito en conferencia de prensa posterior al partido ante Tigres.

Cabe recordar que ‘Piojo’ Alvarado salió por lesión en el Clásico América vs. Chivas del sábado pasado luego de doblarse el tobillo de fea forma por lo que estuvo ausente contra Tigres y a espera de conocer el tiempo de recuperación para su regreso a las canchas.

En el caso de Guti, es duda para afrontar el compromiso de este fin de semana contra Toluca, pues tendrán después de ello la jornada doble, Fecha 10, del Apertura 2025 ante Necaxa.

