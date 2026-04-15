Liga MX Chivas obtiene cuatro certificaciones ISO El conjunto de Guadalajara las obtuvo al cumplir una serie de requerimientos del más alto nivel.

Video Chivas obtiene cuatro certificaciones ISO al mismo tiempo

Previo al Mundial 2026, Chivas anunció que ha recibido cuatro certificaciones ISO internacionales al mismo tiempo por sus altos estandares de calidad a nivel global.

Así lo dio a conocer la propia institución a través de un comunicado de prensa y en un video publicado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Amaury Vergara, presidente del club, habló al respecto en un acto simbólico en el atrio del Estadio Akron.

“Estas certificaciones tienen un significado muy importante, más aún si proyectamos el proceso para mantenerlas. No se trata solo de decir ‘ya lo logramos’ y dejarlo ahí; eso no sería un verdadero logro", señaló el directivo.

"Esta cultura de excelencia tiene que perdurar para siempre en cada acción que realizamos como club, y las cuatro certificaciones respaldan nuestro trabajo y confirman que Chivas hace las cosas con estándares internacionales de calidad, con sistemas, protocolos y técnicas claras. Cada vez que digamos que somos el mejor equipo de México, que no sea solo por decirlo: aquí está la muestra y el ejemplo”, añadió.

Las cuatro certificaciones de Chivas:

- ISO 9001 : Sistema de Gestión de Calidad enfocado en la mejora continua, la eficiencia de procesos y la satisfacción del cliente.

- ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental que permite identificar, gestionar y reducir el impacto ambiental, impulsando la sostenibilidad.

- ISO 45001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientado a prevenir riesgos laborales y garantizar entornos seguros.

- ISO 20121: Sistema de Gestión de Eventos Sostenibles, enfocado en optimizar impactos sociales, ambientales y económicos, asegurando un legado positivo a través de prácticas responsables.